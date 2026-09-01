Peligra la diálisis de los jubilados puntanos por el congelamiento de PAMI

La crisis nacional de la diálisis ya no es un dato de Buenos Aires. Es una urgencia que se vive en las salas de espera de las clínicas de San Luis y Villa Mercedes, donde decenas de jubilados puntanos se dializan tres veces por semana para seguir viviendo.

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), que nuclea a los prestadores privados, denuncia que PAMI mantiene el valor de la sesión congelado desde hace 18 meses y le aplicó un recorte directo del 8% por la eliminación de componentes de calidad. La brecha con los costos reales, impulsada por insumos dolarizados y una inflación acumulada de más del 50%, ya llega al 50%. A nivel nacional son 4.700 afiliados en riesgo. En San Luis el número es menor, pero el impacto humano es total.

El golpe más duro en la provincia lo están absorbiendo los dos centros más grandes: Renal SRL (Salud Renal) y la Clínica Durens en la capital, que reciben pacientes derivados de todo el interior.

La particularidad puntana agrava la situación:

Traslados: La mayoría de los pacientes no vive en la capital. Viajan desde Quines, San Francisco, La Toma, Naschel, Concarán o Buena Esperanza, realizando trayectos de hasta 200 kilómetros tres veces por semana. Los costos de combustible, ambulancias y choferes deben ser adelantados por las propias clínicas.

Alimentación y estudios: Cada sesión incluye viandas, controles de laboratorio y la cirugía vascular previa (fístula). Todo esto ha sufrido aumentos constantes mientras PAMI mantiene los mismos valores de hace un año y medio.

Insumos dolarizados: Filtros, agujas, líneas y concentrados son importados. Las clínicas los compran en dólares y cobran en pesos congelados.

"Los médicos vamos a atender hasta donde sea posible, porque sabemos que si un paciente no se dializa entra en una cuenta regresiva de 48 a 72 horas. Pero financieramente es insostenible", transmitieron desde los centros locales.

Para un jubilado de PAMI del interior, la diálisis implica un desarraigo programado: cada lunes, miércoles y viernes debe salir de su casa a las 5 de la mañana, viajar, dializarse durante cuatro horas, alimentarse y emprender el regreso. Si los centros de San Luis no pueden sostener la prestación, los pacientes no tienen alternativa pública que absorba la demanda en la provincia.

CADRA informó que realizó múltiples gestiones ante PAMI central sin obtener respuestas, por lo que exige una mesa de diálogo urgente y una recomposición del 50% para evitar la quiebra. Mientras tanto, en San Luis, las máquinas siguen funcionando, pero con la luz roja de alerta encendida.