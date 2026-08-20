Designaron a Ada Valeria Salinas al frente del PAMI en San Luis

Salinas desempeñará tanto funciones operativas como la jefatura plena de la dependencia provincial.

A través de una resolución ya firmada, la contadora pública Ada Valeria Salinas fue designada al frente de la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI en San Luis.

Su llegada representa un claro alineamiento entre la conducción del organismo nacional y la gestión del gobernador Claudio Poggi, de la cual Salinas fue funcionaria.

La medida formaliza su incorporación bajo el régimen previsto para el personal de conducción de alta dedicación, con una carga de 45 horas semanales.

Según especifica el documento, Salinas desempeñará tanto funciones operativas como la jefatura plena de la dependencia provincial que administra la obra social de los jubilados.

Con este nombramiento, el oficialismo puntano suma a uno de sus cuadros técnicos a una repartición nacional. Salinas cuenta con una destacada trayectoria en las ciencias económicas: es egresada de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), docente universitaria en la región y matriculada en el Consejo de Ciencias Económicas local.

Además, actualmente se desempeña como vicepresidenta 2.ª de la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).