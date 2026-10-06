¿Quién era "El Colombiano", el hombre asesinado de un balazo en la nuca?

Por su nacionalidad y por la forma en que lo mataron, con la manos atadas por atrás, un disparo en la nuca y abandonado en un canal, la primera impresión es que Carlos Pabón Velazco, de 42 años, fue víctima de un crimen al estilo narco. Pero en Quines, donde sucedió el hecho, nadie abona esa teoría y describen a la víctima como una persona trabajadora, que salía de su casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 22.

Padre de un hijo de tres años que vive con su madre en la localidad, “El Colombiano” llegó a Quines hace unos 10 años, adonde se instaló para hacer trabajos de carpintería y tras un paso por la guerrilla de su país. No aciertan los allegados a Pabón a determinar de qué bando peleó en su país. “Vino buscando la paz que no tenía allá”, agregó un conocido.

Lo que sí fue notorio en el pueblo es que estuvo en pareja con una mujer de la localidad, la madre de su hijo, de quien se separó hace poco aunque mantenían una muy buena relación y se veían con frecuencia “Ella dejaba todos los días su bicicleta en la casa de Carlos antes de irse a trabajar”. De hecho el viernes cuando fue a retirar el vehículo fue la última vez que la mujer vio con vida al padre de su hijo.

Pabón alquilaba un departamento céntrico en el pueblo, cerca de la Municipalidad, y “sabía hacer de todo”. Dicen que trabajaba muy bien la madera de pino, hacía instalaciones en durlock y era soldador. “Se daba maña para todo”, confió un conocido.

El viernes, tras su trabajo, se fue a buscar unas herramientas y, según conjeturan algunos allegados, se quedó a tomar unos tragos con unos amigos, aunque “El Colombiano” no era de beber con frecuencia. Tenía planeado, eso sí, ir a un baile al club Santa María.

Un testigo que declaró en la Policía aseguró que lo vio discutir en una plaza cercana al club y que entre ellos estaba quien sería señalado como el principal autor de su asesinato, el hombre que apareció muerto, presuntamente tras suicidarse, en su casa, el lunes a la noche. El testigo aseguró que escuchó unos tres tiros, pero no pudo aportar mucho más.