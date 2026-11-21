Por alguna razón, en la noche que conoce como pocos, Nicolás Salina nunca dice que tiene el título de licenciado. No es que lo oculte, sino que allí, en las penumbras y el humo del espacio que junto a un grupo de amigos construyó con el cariño y las ganas de lo propio, prefiere reservar su logro universitario, expedido por la UNSL y con la carrera de Comunicación Social impresa en el diploma.

Sin embargo, mucho de lo que aprendió en las aulas lo aplica en cada decisión que debe tomar sobre “Comuna”, el espacio de diversión y libertad que abrió hace cinco años y del que es el director creativo, un puesto que lo obliga a conducir un grupo de gente y a girar el volante cada vez que lo considera.

Gracias a “Comuna” Salina pudo lo que muchos sueñan y pocos consiguen: combinar en una misma actividad trabajo, placer, diversión, amistad y familia. “Siempre nos pensamos colectivamente, somos un proyecto colectivo que cuando ganamos, ganamos todo y cuando perdemos, perdemos todo. Así lo interpretamos y esa es la fortaleza que nos ha hecho mantenernos”, dijo a “Contanos de vos”.

En esa reunión placentera laboral, el empresario aprendió también que tiene que separar sus ratos de trabajo y sus ratos de ocio, que aprovecha para jugar al básquet –con los otros integrantes de “Comuna”- para ver alguna serie o para viajar.

“Nuestro crecimiento es nuestra forma de ver las cosas, compartir la información y aprender del error”.

Nicolás nació en Chos Malal, un pueblito de la Cordillera del Viento, en Neuquén, “al que es muy difícil de llegar porque está muy alejado”. Sin embargo, como su padre es de Santa Rosa del Conlara y su madre de Merlo, siempre tuvo vínculo con San Luis.

Cuando terminó la secundaria, con dos hermanos mayores que se habían radicado en la provincia, sus padres lo mandaron a San Luis a estudiar, pese a que Nico en 2011 pensaba más en dejarse las rastas e ir a recitales que en obtener un título. Pero no tardó en darse cuenta de que en su nueva ciudad también podía pasarla bien.

“Yo siempre digo que la gente acá en San Luis es muy buena onda, al toque te haces amigo, apenas llegas te invitan a hacer algo. Entonces es muy fácil hacer amigos”, recuerda Salina, quien está tan aferrado a la provincia que, pese a que siempre tiene la idea de irse, todavía está acá.

Más o menos para esa época, el joven tomó con más determinación el hecho de dejarse crecer el pelo y darle la forma de las rastas que son una de sus características actuales. Su gusto por el reggae fue uno de los impulsos para las primeras mechas maltrechas que, con el pelo motoso como lo tiene, se convirtieron con los años en largas trenzas que tiene que atar en rodete. “A veces me dan ganas de sacármelas, pero cuando caigo en la cuenta de que no van a volver a crecer me contengo. Creo que se van a caer en algún momento”.

Otro aspecto que unió los estudios de Nicolás con su actualidad empresarial es la fortaleza de la comunicación. “Comuna tiene una impronta comunicacional fuerte, una identidad fuerte. De hecho pensamos toda la producción alrededor de la comunicación, no es muy difícil disociarla de la producción. Somos casi un producto comunicativo también. Estamos todo el tiempo expresando, todo el tiempo generando identidad, comunidad”.

Hace cinco años que la sala de recitales y boliche del sur de la ciudad abrió sus puertas, pero a Nicolás le parecen más. En el lustro que tiene por detrás, el joven vio el dinamismo del proyecto y cómo las cosas cambiaron, a veces para mal, pero casi siempre para bien, lo que es mucho decir si se tiene en cuenta que casi en parelelo con “Comuna” el mundo soportó una pandemia.

“Creo que en esa primera etapa había muchas ganas de hacer, muchas ganas de encontrarse. Veníamos de estar encerrados un montón de tiempo y eso era como la ebullición. Y creo que fue el salto abrupto de Comuna, con una primera etapa con nosotros con muchas ganas, el público con muchas ganas y sobre todo San Luis esperando salir”, agregó.

Ese fue el primer paso de una reconstrucción que incluyó el posicionamiento a nivel nacional y el crecimiento profesional de los actores que llevaban adelante el proyecto. Pero en el camino ascendente se encontraron con otro obstáculo: “Una crisis económica muy fuerte para el sector, un golpe muy duro en estos últimos tres años para nuestra industria”, enumeró Nicolás, quien ejemplificó esa situación en la baja de la venta de tickets, en la caída del consumo y en el encarecimiento de algunos costos.

Fue entonces cuando la comunidad puso en juego su creatividad. “Nuestro crecimiento es nuestra forma de ver las cosas, compartir la información y aprender del error”, agregó y dijo que si tiene que sacar algo positivo de los últimos años “es el conocimiento y las herramientas que nos dio para surfear una crisis. Ahora celebramos mantenernos. La verdad que es un bajón decirlo, pero es así”.

No es casual que Salina hable siempre en plural cuando se refiere a cuestiones laborales. Su forma de ver las cosas es siempre de a muchos, aunque también sus amigos se convirtieron en su equipo de trabajo, que se ha visto reducido como coletazo del mal momento. Que Nicolás espera que sea solo un momento.

Siempre con objetivos claros, el paso que quiere dar el empresario –que quieren dar en “Comuna”- es que los artistas que pasen por allí se lleven una experiencia que los marque. “Nosotros sabemos que no podemos quizás ser la sala más redituable del país, porque vivimos en una población pequeña, entonces cualquier artista va a juntar más dinero en una ciudad grande, va a cortar más ticket de una ciudad grande, pero podemos ser quizá la sala más importante del país”, se ilusiona.

No es poco. Y para eso trabaja Nico –para eso trabajan en “Comuna”- hace cinco años.