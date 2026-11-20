Las precipitaciones registradas en la zona serrana dejaron una postal impactante en el dique La Florida, donde el ingreso de agua sorprendió por su fuerza y cantidad. El movimiento del agua llamó la atención de quienes observaron el panorama tras las lluvias, en un escenario marcado por el aporte de los cursos que alimentan el embalse.

La fuerza del agua. Foto: gentileza.

En particular, se registraron crecidas en los ríos que desembocan en la zona, como el Río Grande, que va hacia el dique La Florida, y el río Siete Cajones, que viene desde el sector del dique Antonio Esteban Agüero.

Solo en La Florida, cayeron 75,9 milímetros, según datos de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM). En El Trapiche se registraron 25,6 milímetros.

El agua sorprendió en La Florida. Foto: gentileza.

Las imágenes fueron tomadas por vecinos de la zona, durante la mañana de este viernes. La gente extremó recaudos.

Una crecida como hacía años no se veía en el río San Francisco

El caudal después de la tormenta del jueves a la noche fue imponente, con agua turbia y arrastre, mientras que se recomienda transitar con precaución en varias zonas. De noche, desde arriba del puente, solo se escucha el rugido del agua, mientras abajo el río San Francisco baja marrón, ancho, con fuerza y tapa casi todo el cauce, golpeando contra la vegetación de la orilla.

Esa es la imagen que dejó el temporal en San Francisco del Monte de Oro tras las lluvias del jueves en la zona serrana, que llevaron a los Bomberos de San Francisco a pedir circular con precaución entre esa localidad y La Carolina ante posibles crecidas repentinas en los arroyos Turbio, Claro y Río Hondo, en la zona del segundo badén, además de evitar acercarse y acampar en las costas de ríos y arroyos.

El puente que cruza el río San Francisco camino a Banda Sur, donde están la plaza, la iglesia y el Solar Histórico con la escuelita rancho de Sarmiento, fue golpeado por la crecida de este mismo curso que divide al pueblo en dos y que el jueves a la noche mostró toda su fuerza, con vecinos asegurando que hacía años no se veía al río con ese caudal.