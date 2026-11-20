El conflicto en Polimetal tiene un motivo concreto: la empresa decidió quitar de un día para el otro lo que se llamaba el cuarto turno. Eso le genera a los operarios una diferencia salarial grande, de aproximadamente 500 mil pesos. Son 28 los trabajadores afectados en ese turno y ese es el conflicto principal: el cambio de turno les genera una diferencia abrupta en el salario, a la baja. La empresa alega que lo cambia porque ya no tiene la producción masiva como tenía antes y que trabajando con el turno común, de lunes a viernes, le alcanza.

El tema, señalan desde el gremio, es que no se puede quitar una modalidad de trabajo de manera espontánea, sin antes pasar por varios pasos. Para hacer una modificación así hay que demostrar la baja en las ventas, que se está en estado de crisis, y realizar varios trámites legales para modificar los salarios de los trabajadores.

“Estamos todos los delegados metalúrgicos, fuimos convocados por el secretario general de la UOM y acompañando el reclamo de los delegados”, contó Guillermo Gómez, delegado de la fábrica, en diálogo con El Diario.

Polimetal S.A. es una empresa dedicada al diseño, fabricación y distribución de ruedas de aleación de aluminio para la industria automotriz, con planta en el Parque Industrial Sur de la ciudad de San Luis. Sus principales clientes son Fiat, Citroën, Peugeot, Ford, Volkswagen y Renault, entre otras terminales.

No es el primer conflicto que atraviesa la firma. En mayo de 2024 ya hubo preocupación en la Cámara de Diputados por la situación de Polimetal ante la autorización de consumo CERO de gas natural por parte de la distribuidora Ecogas, un antecedente que puso en riesgo la producción.

El nuevo conflicto se suma a días del cierre de Black & Decker en Justo Daract, que también fue sorpresivo y dejó sin trabajo a 61 trabajadores, que se enteraron al llegar a su turno.