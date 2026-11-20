El momento del año en el que la Casa de San Luis en Buenos Aires se luce de manera especial es justamente “La noche de las casas de provincia”, un recorrido organizado por el Consejo Federal de Inversiones que pretende que las embajadas provinciales muestren su contenido y su tradición a los visitantes.

Por lo general, en esa jornada de fiesta y recorrido, el Palacio largomarsino enclavado en el barrio de Recoleta que pertenece a los puntanos se destaca por su belleza, su distinguida ambientación y la exhibición de un poco de la vida puntana que se desarrolle en la provincia.





Mientras el gobierno encabezado por Claudio Poggi se relame para dentro de 20 días abrir los sobres que contengan las ofertas de compra del edificio, mostró una vez más su hipocresía al ser parte el jueves 19 de noviembre de “La noche de las casas de provincia”.





Con un evidente desgano, el gobierno de San Luis debió ser parte de la celebración para quedar bien con el Consejo Federal de Inversiones -el organismo que maneja buena parte del dinero de los puntanos- y organizó una muestra plástica encabezada por Tainá Blazco, un artista plástico de Concarán; un stand gastronómico ocupado por Natali Suárez Pardo y una serie de emprendedores que llevaron un poco de puntanidad a la capital nacional.





El punto musical estuvo encabezado por Enzo “El Hueso” Flores, quien solo con su guitarra repartió sus canciones y su entusiasmo ante un público que lo aplaudió y que lo reconoció por sus apariciones televisivas. En la apertura de la jornada hubo una exhibición de danzas folclóricas a cargo de Enzo Visetti.

La casa de San Luis en Buenos Aires fue parte del circuito 3 de la noche especial junto a las de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Mendoza y La Rioja.