Familias de la Escuela N° 221 “Irma Romero de Pacheco”, ubicada en Cerro de Oro, cerca de Villa de Merlo, manifestaron su profunda preocupación ante una serie de episodios de hostigamiento y violencia de género que, según relataron, afectan desde hace más de un año la tranquilidad y la seguridad de toda la comunidad educativa.

A través de un testimonio brindado con reserva de identidad por temor a represalias, se conoció que tutores afrontan un clima de inquietud que se replica en alumnos, docentes y personal no docente. Reclaman la intervención urgente del Ministerio de Educación para garantizar un entorno seguro.

De acuerdo con el relato de los familiares, el conflicto gira en torno a las conductas de la pareja de una docente de la institución, a quien señalan por haber perseguido y amenazado en reiteradas oportunidades a otro maestro del establecimiento.

Según indicaron, el trabajador de la educación habría sufrido cruces de vehículos en la vía pública y vigilancia en las inmediaciones del colegio e incluso durante un reciente evento institucional realizado en el centro de convenciones, episodio tras el cual debió ser escoltado por efectivos policiales hasta su domicilio.

Ante el agravamiento de la situación y pese a contar con una medida de restricción perimetral tras realizar las denuncias correspondientes en sede policial y judicial, el docente habría solicitado su traslado a otra escuela.

Asimismo, desde el entorno de las familias advirtieron con alarma que la propia maestra habría sido víctima de agresiones físicas en la vía pública, incluso a la salida del horario laboral y frente a integrantes de la comunidad educativa.

Señalaron que los alumnos llegaron a observar a la docente con marcas de golpes en el aula, una situación que genera angustia e incertidumbre tanto en los niños como en los adultos responsables, quienes remarcaron la complejidad de abordar estas escenas con los menores y alertaron sobre el impacto emocional que atraviesa la trabajadora.

Si bien las familias reconocieron que las autoridades del establecimiento educativo realizaron las actuaciones administrativas correspondientes dentro de sus facultades, sostuvieron que las respuestas institucionales resultan insuficientes mientras no exista una denuncia directa por parte de la mujer afectada.

En ese marco, solicitaron respeto y cautela para no exponer a los estudiantes en la puerta de la institución, y pidieron que la cartera educativa provincial tome cartas en el asunto de manera definitiva para resguardar la integridad física y psicológica de los niños y de todo el personal escolar.