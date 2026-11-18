Diego Artín, que trabaja en el rubro construcción, expresó su bronca por un hecho delictivo que, por un lado, lo damnificó directamente a él, porque le sustrajeron numerosas herramientas y, por el otro, al dueño de la vivienda que lo contrató para efectuar trabajos de remodelación, a quien los malvivientes le rompieron un baño para llevarse toda la grifería.

Este caso salió a la luz este miércoles, tras un episodio de similares características que ocurrió en calle Chacabuco a poca distancia de la esquina con Balcarce, donde un hombre sorprendió a un ladrón desmantelando un equipo de aire acondicionado y, previamente, había destruido un baño para desmantelar la grifería.

“Lo que sucedió en la casa de calle Chacabuco es similar al desastre que hicieron en la obra donde trabajo sumando las herramientas que me sustrajeron”, preció Artín en un mensaje que le envió a El Diario de la República.

El hecho al que se refiere ocurrió entre el viernes a la noche y el sábado madrugada, en la propiedad situada en la esquina de Balcarce y Maipú, a pocas cuadras de la Plaza Independencia y el Poder Judicial de San Luis.

“Al parecer entraron por calle Maipú, por el sector donde hay un corralón. Destrozaron todo el baño para robar la grifería y con todo a su favor, también se tomaron el trabajo de apoderar de herramientas”, apuntó el trabajador de la construcción.

Dijo que entre otros costosos elementos le robaron una amoladora, taladros y alargues. “Aún no terminó de evaluar todos los materiales y herramientas de trabajo que tenía, pero tengo la impresión que son los mismos delincuentes que entraron a la casa de calle Chacabuco”, insistió Artín.