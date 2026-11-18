El Obispo Tibiletti junto a ciudadanos frente a un edificio agrietado. Foto: Blog Historia de San Francisco del Monte de Oro.

El 21 de mayo de 1936, a las 20:15, un movimiento telúrico con una magnitud estimada de 6,2 estremeció a la provincia, convirtiéndose en el sismo de mayor intensidad registrado en la historia de la provincia. Aquella jornada, reconstruida en detalle por el investigador y estudioso de eventos sísmicos históricos Padre Eduardo López Franco en su libro “Sacudón Serrano”, tuvo su hipocentro a una profundidad de entre 30 y 40 kilómetros y causó severos destrozos en el interior puntano, golpeando con especial crudeza a los departamentos San Martín y Ayacucho.

Según relevó López Franco en su trabajo, la localidad más afectada fue San Francisco del Monte de Oro, por entonces el centro urbano más importante del norte provincial, donde el 90% de las edificaciones sufrieron agrietamientos y derrumbes parciales, entre ellas la histórica Escuela Normal. Además de San Francisco, se reportaron daños de consideración en San Martín, Las Chacras, Villa de Praga y Los Corrales (actualmente Leandro N. Alem).

Carpa en la plaza de Las Chacras, Departamento San Martín. Foto: Blog Historia de San Francisco del Monte de Oro.

El fenómeno estuvo acompañado por luces y relámpagos en el cielo, junto a ruidos subterráneos de gran potencia. A pesar de la violencia del movimiento —que no dejó víctimas fatales registradas, aunque se estima que pudo haber damnificados no relevados debido al carácter predominantemente rural de la población de la época—, el miedo se instaló durante meses. Las réplicas se extendieron hasta fines de julio, obligando a numerosas familias a dormir a la intemperie o en carpas en pleno invierno, en un contexto donde el Estado nacional aún carecía de protocolos de auxilio inmediato ante catástrofes.

Daños causados por el terremoto. Foto: Blog Historia de San Francisco del Monte de Oro.

El impacto trascendió el norte provincial. En Villa Mercedes, principal polo económico de aquellos años, el temblor provocó cortes de energía eléctrica y la clausura preventiva de su iglesia matriz. En la ciudad de San Luis se percibió con fuerza, aunque sin daños estructurales graves. La onda expansiva llegó a más de 800 kilómetros de distancia: fue captada por los sismógrafos de Buenos Aires y generó alarma en el sur de Córdoba, Mendoza y La Rioja.

La memoria de los testigos

Uno de los testimonios rescatados por el investigador que mantiene vivo el recuerdo de aquella jornada es el de Zoilo Peralta, vecino de San Francisco del Monte de Oro, quien tenía apenas seis años cuando ocurrió el terremoto. “Nos preparábamos para cenar y de golpe sentimos una mezcla de ruidos extraños, viento, explosiones y mucha potencia. Se escuchaba el balido de los animales y los perros estaban como humillados. Salimos y fue una noche helada e interminable. Son momentos que no se olvidan más: vivimos en carpas hasta septiembre por el miedo a regresar a nuestras casas”, relató.

“Sacudón Serrano” y el alerta por la prevención

Para la elaboración de “Sacudón Serrano”, el Padre López Franco recopiló fuentes de archivo y relatos orales con el asesoramiento científico de la Dra. Silvana Spagnotto, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

El Padre López Franco durante la presentación de su libro, en San Luis. Foto: FCFMyN.

La obra fue presentada en la Sala de Situación de la FCFMyN, en un acto organizado por dicha facultad con el auspicio de la Secretaría de Extensión Universitaria. El encuentro contó con la presencia del obispo de San Luis, Monseñor Gabriel Barba, junto a autoridades de la universidad y de la unidad académica.

Más allá del rescate histórico y la necesidad de preservar los archivos documentales de la provincia, el autor utilizó el encuentro para hacer un llamado a la prevención, advirtiendo que las catástrofes golpean con mayor fuerza a los sectores de menores recursos por la falta de acceso a construcciones sismorresistentes. “Este trabajo es para despertar conciencias y prevenir. Existen fallas activas en la región y donde ha temblado, volverá a temblar”, concluyó López Franco.

Con información de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales/Redacción.