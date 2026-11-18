La muerte de Dylan Gatica de en San Francisco del Monte de Oro generó mucho pesar en la localidad del norte, que despertó sorprendida y acongojada el miércoles a la mañana tras una noticia infrecuente como el asesinato de un joven de 20 años, conocido en el pueblo por su participación en equipos de fútbol.

El acusado, César Rodríguez, es un joven de 22 años que mantendría una deuda con Dylan, por el arreglo de una moto. Gatica fue hasta la casa del agresor con un primo para pedirle que le salde la deuda pero en medio de la discusión recibió la puntada en el pecho.

El crimen sucedió en el barrio 9 Viviendas, de las afueras de la localidad, en la vereda de la casa de Rodríguez hasta donde llegó la ambulancia que llevó a Dylan hasta el hospital del pueblo, donde falleció.

Fácilmente identificable por los testimonios, la Policía buscó Rodríguez en la casa de su madre, ubicada cerca del lugar del hecho. El acusado se entregó sin resistencia.