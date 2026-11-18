Aunque interminentes, las lluvias anunciadas en un alerta por la Red de Estaciones Meteorológicas llegaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles a toda la provincia. Las tormentas recorrieron de norte a sur y de este a oeste los cielos puntanos y dejaron registros muy altos.

En el aeropuerto de San Luis, por caso, el pluviómetro marcó 51,4 milímetros y se convirtió en el más alto de la provincia. La altitud de El Amago recibió 51 milímetros y San Francisco del Monte de Oro acumuló 47.

Justo Daract, Alto Pelado, Coronel Alzogaray, Viila Reynolds y Villa General Roca estuvieron entre los 25 y los 30 milímetros recibidos, según la tabla que emitió la REM.

La noche anterior, la del lunes, también había sido lluviosa en la provincia a tal punto que en la AgroZal se habían registrado 81,6 milímetros, una cantidad totalmente inusual para noviembre.

Los vientos también soplaron con fuerza durante toda la jornada del martes pero el récord fue en La Punta, donde la potencia redondeó los 82 kilómetros por hora. En Naschel, Merlo, El Amago, Estancia Grande y San Luis fueron superiores a 60.

Para el miércoles 18 de noviembre se esperan cielos nublados durante la mañana, que se irán despejando a medida que llegue el mediodía. Por la tarde, las tormentas regresarán, especialmente en el sur de la provincia.