Los jóvenes aseguran que hay casos donde se les permitió el ingreso "tapando" los tatuajes, pero en otras circunstancias el "no" es contundente. Normas para unos, reglas para otros. Imagen ilustrativa. Foto: ANSL.

El malestar y la indignación continúan creciendo entre los postulantes que quedaron fuera del proceso de admisión en la escuela de Policía debido a los tatuajes. En diálogo con El Diario de la República, familiares y afectados expusieron posibles irregularidades del proceso de selección.

Durante la conversación con este medio, donde pidieron mantener sus identidades bajo reserva por temor a futuras represalias, los entrevistados explicaron que las normativas del instituto resultaron contradictorias y cambiantes.

Mientras que las comunicaciones iniciales permitían la portación de tatuajes siempre que no fueran ofensivos, a último momento las autoridades endurecieron los criterios, dejando a decenas de aspirantes afuera tras haber realizado un importante esfuerzo económico para completar la documentación y los estudios médicos requeridos.

“A mi hijo le hicieron entregar los papeles, pagamos los estudios médicos y después el rector aplicó el criterio de manera arbitraria, lo dejaron aguera. Pero en un grupo de WhatsApp hay chicos que han puesto que los dejan entrar de manera ‘condicional’, con un plazo para borrar los tatuajes”, señaló el padre de uno de los postulantes afectados.

Por su parte, un damnificado cuestionó las contradicciones del comunicado oficial y la falta de criterios unificados: “Había chicos a los que por un tatuaje menor en la pierna o el brazo los bochaban directamente, mientras que a otros les permitían continuar”.

Asimismo, los testimonios advirtieron sobre la disparidad de trato y la contradicción institucional, señalando que dentro de la propia fuerza de seguridad provincial y entre los instructores es común ver a efectivos con tatuajes visibles.

El nivel de improvisación registrado durante las jornadas de presentación de papeles generó especial desconcierto entre los presentes. Los testimonios señalaron que, ante las dudas sobre qué tipos de marcas eran aceptadas, los propios evaluadores improvisaban las resoluciones consultando buscadores de internet en pleno proceso de revisión, un procedimiento que derivó en respuestas dispares, negativas abruptas y la falta total de un criterio médico o institucional unificado.

Detrás de cada carpeta rechazada hay historias de vocación largamente gestadas y sacrificios económicos considerables. Varios jóvenes optaron por renunciar a sus fuentes laborales previas o destinar sus ahorros con la firme convicción de servir a la comunidad siguiendo los pasos de sus antecesores.

Ver truncadas sus expectativas de forma imprevista no solo dejó un tendal de vocaciones frenadas, sino también un profundo sentimiento de injusticia frente a un filtro que muchos calificaron como completamente arbitrario.

Ante este panorama, los afectados manifestaron su profunda frustración por ver truncada su vocación de servicio, reclamando mayor claridad en las reglas de admisión y una solución equitativa para todos los jóvenes que cumplieron con las exigencias iniciales.