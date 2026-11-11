Escuela de Policía: “cambiaron las reglas sobre los tatuajes” y rechazaron a aspirantes

Los jóvenes querían ingresar a la institución, es habían dado una pauta, pero un cambio de último momento frustró sus sueños. Foto: ANSL.

Familiares y aspirantes a ingresar a la Escuela de Policía expresaron su profunda indignación y malestar tras exponer que el Instituto Superior de Seguridad Pública "Juan Pascual Pringles" “modificó” de manera imprevista las condiciones de ingreso vinculadas a la portación de tatuajes.

Según señalaron los afectados, la institución había autorizado inicialmente la inscripción de postulantes con marcas corporales, siempre que no tuvieran contenidos violentos ni que afectaran la convivencia, pero a último momento revirtieron la postura y dejaron fuera del proceso a más de medio centenar de jóvenes.

La situación generó una fuerte conmoción no solo por la frustración de la vocación de servicio, sino también por el importante esfuerzo económico desembolsado por los postulantes y sus familias para completar las carpetas, exámenes y tramitaciones en tiempo y forma.

“Los chicos se postularon e hicieron todos los papeles tal cual lo mandaron del Instituto. Cumplieron con todos los aspectos planteados, tanto la edad como las condiciones académicas y los tatuajes. Ahora resulta que no pueden entrar con ninguno”, relató en diálogo con El Diario de la República el familiar de uno de los aspirantes rechazados, quien prefirió mantener su identidad en reserva para evitar eventuales represalias.

De acuerdo con el testimonio brindado, los inscriptos ya habían superado las distintas etapas evaluativas requeridas cuando las autoridades cambiaron el criterio. El reclamo cobra mayor fuerza al considerar que en promociones anteriores se permitió el uso de mangas o coberturas color piel para disimular los tatuajes durante la instrucción, una alternativa que en esta oportunidad no fue concedida.

“Son más de 50 chicos y chicas que gastaron plata de sus bolsillos e hicieron todo de acuerdo a lo solicitado para que a último momento los rechacen de esta manera. Muchas familias hicieron un sacrificio enorme”, remarcó la fuente consultada.

Asimismo, la denuncia pone de manifiesto una presunta disparidad en la aplicación de la normativa, ya que gran parte del personal en actividad dentro de la fuerza policial cuenta con tatuajes visibles. Ante esta contradicción y la falta de respuestas oficiales, los damnificados solicitaron que se revise la medida o se otorgue una instancia de adaptación para no truncar el proceso de quienes aprobaron la totalidad de las instancias de admisión.