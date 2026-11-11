Un corto de San Luis es parte del Festival de Cine de Mar del Plata

El festival de Cine de Mar del Plata, el más importante del continente, tendrá una historia puntana en su grilla. “707”, un corto sobre los viajes en el tiempo y la reconstrucción de los vínculos familiares, será parte de la grillá con su preestreno, programado para el viernes 13 de noviembre a las 17:45 en el Cine Aldrey.

Es por eso que desde el inicio del festival una comitiva de trabajadores del cine puntano está en la ciudad balnearia a la espera de la función pero también para alimentarse de la industria y del arte que se vive día a día en el encuentro, que celebra su edición 41.

El apagón que el 16 de junio –Día del Padre- de 2019 a las 7:07 de la mañana afectó a todo el país es el encendedor de la ficción ideada por Laura Juárez y dirigida por Pablo Elías. La historia cuenta el regreso de un inventor misteriosamente desaparecido en 1964 ante su hija, ahora anciana y con Alzheimer, y el pedido para que lo ayude a detener el colapso energético que él mismo habría desencadenado.

Para eso, la mujer tendrá que viajar en el tiempo con las limitaciones de su enfermedad y ante la presencia de su hija, con quien vive. Las tres generaciones se unirán en una historia de ciencia ficción y fantasía que engrosa el catálogo del cine puntano.

La película se grabó en el camping El Refugio, de El Trapiche, que fue usado en toda su extensión para la producción. “Muchos de los elementos que hay allí fueron usados para la ambientación y la escenografía”, sostuvo Juárez, la productora general.

“Terminar la película fue muy difícil –siguió la cineasta-, por el contexto hostil para el cine nacional. Aunque haya un discurso respecto a la nula inflación, se sabe que no es así... los costos se encarecían mes a mes”.

Las dificultades para llevar adelante la producción que tiene un 95 por ciento de mano de obra puntana fueron evidentes pese a que “7:07” ganó un premio económico por parte del INCAA al ser el proyecto que más puntos obtuvo en el concurso “Historias breves” al que se presentaron casi 500 propuestas. “Hubo quienes pusimos mucho más de lo contemplado en el presupuesto, pusimos tiempo y recursos propios para que la producción no decayera y se mantuviera en pie”, sostuvo la productora.

En ese sentido, la cineasta agradeció a Mario Díaz, del camping El refugio; a Edesal, que aportó los equipos para confeccionar una máquina del tiempo; y a la artista plástica Silvana Spagnotto, quien prestó la mayoría de sus obras para ambientar un atelier que es parte de la película.

“707” es el segundo cortometraje de Juárez que llega al festival tras la incursión hace algunos años de “Sala gris”, otra producción que ganó también el concurso “Historias breves”.