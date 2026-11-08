"Hay una emoción especial en bailar para el Papa"

Le costó mucho a Tomás Mateo Sosa tomar la decisión de irse de San Luis para estudiar la Licenciatura en Folclore en la Universidad Nacional de las Artes. Más allá de que estaba decidido a emprender esa nueva etapa en su vida su apego a la familia le hacía preveer que iba a ser difícil. Pero también iba a ser difícil si se quedaba en San Luis tener la oportunidad que se le abrió a sus pies.

A los 22 años, ganador del PreCosquín con “Los titanes” del ballet La sajuriana, ahora integrante del ballet Sumampa, Tomás bailará el miércoles 11 de noviembre ante León XIV y escribirá una nueva página –una más- en su impresionante carrera como bailarín. La agrupación de danzas es una de las integra la grilla del acto que se realizará en la Basílica de Luján junto a Jairo, Luciano Pereyra, Campedrinos y otros.

“Tener esta oportunidad es muy importante; no todos los días se baila para el Papa y tampoco el Papa viene seguido a la Argentina. Es muy especial para mi porque soy católico y hace que viva todo esto de otra manera, hay una emoción especial”, dijo el bailarín a El Diario de la República.

También integrante del ballet Ancestral de Buenos Aires, los días del puntano se pasan entre estudios, bailes, entrenamientos y el recuerdo permanente a San Luis. “Dejé toda mi vida allá, mis amigos, mi familia. Por eso vuelvo cada vez que puedo. Este primer año fui muchas veces afortunadamente”, agregó.

Hace cinco meses que Sosa es parte de “Sumampa” y recordó que el día que les dijeron que iban a bailar para el Papa la sorpresa fue general e inesperada. También sostuvo que la oportunidad es “muy especial” y que la piensa aprovechar a puro disfrute.

“La verdad –reconoció- es que no estoy acostumbrado a bailar para tanta gente, porque creo que va a ir mucho público”. De todos modos, Tomás es un bailarín de escenarios grandes, como el que pisó en el verano pasado en Cosquín, con “Los titanes”, de los que dice tener un hermoso recuerdo y que lo que consiguieron fue “algo soñado”.

Más allá del triunfo en el certamen cordobés, Sosa destacó haberlo conseguido con “excelentes personas, excelentes compañeros, amigos, músicos”.

Tomás creció en La Punta y repartió su educación entre el colegio San Luis y el San José. Su madre Adriana, su padre Marcelo y su hermana Fátima componen una parte de su familia, pero él siempre nombra a la extensión de su círculo cercano, lo que demuestra el apego que tiene con sus abuelos, su madrina, su padrino y su primo.