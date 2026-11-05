Agenda: planazo de jueves y de mariposas

JUEVES 5

Planazo

Tras llenar el Movistar Arena, “El plan de la mariposa” inicia en San Luis su gira cuyana. La banda de los hermanos Andersen tocará en Espacio Roma a partir de las 21 30.

A curar las heridas

Otro jueves de música alegre, otro jueves de flauta traversa, otro jueves de Curandero. Manu Illanes, miembro estable de “Los manyines de Cuyo”, tendrá una nueva aparición solista en All right, el bar de la avenida Illía.

A bailar se ha dicho

No podían faltar en la agenda de la semana “Los playeros”, el grupo histórico de San Luis que tiene todo listo para festejar sus 51 años. Antes estarán en Malú, su espacio de avenida España.

Nacer y morir

La primera fecha de un ciclo de teatro en homenaje a Alejo Sosa y para celebrar el aniversario del grupo “Gente de teatro” será con “Desnacer”, una obra que se presentará a partir de las 21: 30 en la sala Berta Vidal de Battini.

Al ladito, güey

La noche mexicana es uno de los atractivos de “Casa Mollo”, que entre Djs, clases de tango y tacos presentará al dúo “A la par con sus mariachis”, con entrada gratis, a partir de las 22.





VIERNES 6

Justicia y libertad

El viaje de “Los Guzmán”, el tradicional dúo villamercedino, hará su escala en la peña de La Negra Redona para celebrar la libertad y la justicia. A partir de las 22 en Cruz de Piedra con buena comida casera para compartir.

Ayuda folclórica

La peña La Amanecida es organizada por una compañía de danzas que busca viajar a Cosquín. El dúo Terrenova, Anur y su violín Brayan Gatica, Flavia Fernández y otros artistas folclóricos de la provincia se reúnen a partir de las 21 en el Salón del Centro Comunitario del barrio Jardín Aeropuerto.

Las imágenes del sol

Siempre abrazado a la poesía, ahora acompañado por un grupo de amigos especialmente invitados como Antu Brosatevich y Martín Cristini, “Puchi” García sigue soñando en su pequeña aldea. A partir de las 21 30 se presentará en la Casa del poeta de Merlo para hacer sus canciones y estrenar videoclip.

Dos géneros

Folclore y cumbia se unen con dos grandes exponentes de los géneros en la provincia. “La parcera” y “Norte libre” se juntan en la fiesta Bakana que a partir de las 22:30 se realizará en Casa Beta, sobre la avenida Illía.

Los extremos de la semana

Un viernes toca “Lunes”, el nuevo trío rockero de San Luis que subirá al escenario de Casa Mollo para mostrar composiciones, historias y músicas que salen desde adentro. A partir de las 22:30 con entrada gratuita.

Globos y libros

Luego de mostrarse en España y Colombia Marcelo Di Gennaro regresa a San Luis y activa “Rojos globos rojos”, su unipersonal que le dio muchas satisfacciones dentro y fuera de la provincia. “Atípica cultura”, de calle San Martín, se convierte en un escenario.

Noche de jazz

Por primera vez en El boliche don Miranda “La confusa jam” presenta estándares del jazz con una visión nueva y particular que hace que la deformidad sea constante. A partir de las 22:30 en el bar de la Calle angosta.

Las bandas de tu calle

Noche de bandas tributos en Comuna con “Juguetes perdidos” y “Señales”. Los primeros con temas de “Los redonditos de ricota” y los segundos con la mirada en “Callejeros”. Cerca de la medianoche en un espacio especial para escuchar rock.

Cuatro al hilo

Luego de despedirse de su público a mitad de año, “Kika” regresa con su fuerza vocal y ese no sé qué que tienen los grupos mixtos de cuatro integrantes. Para descubrirlos, All right propone y el público dispone.







SÁBADO 7

Poderoso el chiquitín

Desde Chile “Los Charros de Luchito Rafael” se convierten en la visita internacional del mes y hacen bailar con cumbia propia a todos los que se acerquen a Roma multiespacio. Comienza a las 22:30 y termina a cualquier hora.

Estamos todos

El dúo Etchart- Cardozo arriba desde Buenos Aires al Boliche Don Miranda para regalar un recital de música argentina que tendrá el escenario de la Calle Angosta como el sitio ideal. También actúan Vivi Ávila, Jorge Poblete, Isabel Alisegui y Oscar Huelmo.

Federico y Alejo

El teatro vive su ciclo especial con un homenaje a Alejo Sosa y la llegada desde San Juan del grupo “Expresión contemporánea” para una nueva versión de “La casa de Bernarda Alba”, el clásico de Federico García Lorca. A partir de las 22 en la sala Berta Vidal de Battini.



Otra demostración

Los ritmos urbanos se apoderan del escenario de All right con Proyecto Oobe y Valen Spurgin, dos de los nuevos referentes de la movida local, que tendrán la oportunidad de mostrarse al público a partir de las 22:30.

El extra

Siempre un poco más, siempre un bis, siempre un esfuerzo extra, Bonus track, la banda que alegrará el escenario de Casa Mollo a partir de las 22:30, tendrá canciones y ese poquito de más que el público pide a los músicos.

Diamante loco

“Shine on”, una de las grandes bandas tributos del país a “Pink floyd” llevará instrumentos, psicodelia y mística a la Sala Amigxs de Merlo para un recital en donde la troupe lisérgica tendrá su propio viaje. A partir de las 21.

Tercera edad

Fusión serrana, El Salta, Franco Pinto y otros músicos de Merlo se juntan en la “Peña de los abuelos”, el espacio de baile y música que tendrá su segunda edición en Felipe Varela 128, de Merlo.

Los placeres absurdos

Muy prestigiosos en el ambiente del teatro independiente del país, Haamed Khan y Eugenia Rojo muestran “Los cuentos absurdos de Ham y rojo”. La función será en “Al pan pan”, la casa cultural de El Trapiche, a partir de las 21 con una cena especial de tacos y buen vino.

Tango en rojo

Luego de reprogramar la fecha inicial “Argentango” por fin se presentará en la Sala Berta Vidal de Battini. María José Pérez Rossi, Damián Zúñiga y otros artistas de la provincia participan de un elenco de primer nivel. A las 21.

Un regreso esperado

Luego de un largo silencio, Javier Bautista y Roberto Tossi se reencuentran en “Entre historias y canciones”, el espectáculo que fue un furor hace algunos años en el ambiente folclórico de la provincia. Ahora tocarán en la sala de Andanzas a partir de las 22 con entradas a 10 mil pesos.

El viaje interior

Radicado hace mucho tiempo en Villa Mercedes, el estupendo bajista Federico Olguín presentará un recital de música latinoamericana a partir de las 21 30, en Los hornos de Juana Koslay.

Risa para recordar

Desde Quines, la obra “Nadie puede saberlo” le pone un poco de humor a un ciclo que hasta ahora venía muy serio. La función es a las 21.

El debut

Elegido por los bailarines folclóricos, el Grupo Inti presenta su primer disco “Mi pueblo en canciones”. La casa del poeta de Merlo los recibe a partir de las 20.