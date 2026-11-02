Tim Burton, Lego, Batman y Gravity falls se juntaron en un mundo de fantasía

A todos los atractivos que suma año tras año la San Luis Comic Con, al atardecer del domingo, sobre el final de la edición 14 de la convención, se sumó un arco iris precioso que se dibujó sobre las sierras de La Punta. Chicos y grandes que estaban en el complejo Arenas salieron a la terraza y las fotos tuvieron más protagonismo.

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En este tipo de convenciones con cosplayers de todo tipo, las fotografías funcionan como un testigo obligado. En el encuentro puntano los recuerdos fueron muchos con personajes de series, con superhéroes alados, con vikingos modernos y, fundamentalmente, con Ale Graue, el actor que hace la voz de Dipper, el personaje animado de “Gravity falls”, el único que consiguió que la gente hiciera fila para una foto.





Tras 13 ediciones solo interrumpidas por la pandemia, la San Luis Comic Con inicia una necesaria renovación, que comenzará el año que viene con una nueva mascota, elegida en un concurso de dibujos cuyos ganadores se dieron a conocer el domingo, sobre el final del encuentro.

Con una muy buena convocatoria el sábado y el domingo, que tuvo más mérito por la gran cantidad de opciones de entretenimientos que hubo el fin de semana por Halloween, la fiesta comiquera se convirtió en un paseo que, como siempre, tuvo todo lo necesario para la familia. Stands de ventas con remeras, muñecos, posters y libros que alimentan el espíritu consumidor se esparcieron por todo el predio, junto a un cordón de dibujantes locales que ofrecieron sus talentos.

En el ingreso, la UNSL tuvo su clásico “Magia para Muggles” en el que chicos y grandes conviven en el mundo de Harry Potter y en el científico. En el salón Tattersal estuvieron los dibujantes de más renombre, el escenario central desde donde se marcó el pulso de la convención y dos de los atractivos mayores de los tres días: una enorme ciudad Lego, con trenes circulando y todo, y un Spiderman Noir con su cubo Rubik en la mano.

Un túnel oscuro que dirigió a ese espacio tuvo al extraño mundo de Tim Burton como elemento exclusivo, otro de los grandes temas que tuvo una San Luis Comic Con que ya superó las ediciones suficientes para la instalarse y se prepara para el gran salto.





