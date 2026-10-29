Dudas, arreglos y la nominación a un programa que no salió al aire

No es difícil encontrar un acuerdo entre APTRA y el Gobierno Provincial que iría más allá de un simple contrato en el que el estado de San Luis desembolsa millones de pesos para que la entrega de los Martín Fierro Federal se celebre en la provincia el sábado 31 de octubre, noche de brujas, en la Caja de los trebejos, de Potrero de los Funes. La facilitación de espacio, lugar, hospedaje y la logística del evento tendría un retorno que no es precisamente en dinero. Al fin, si hay algo a lo que la administración Claudio Poggi está acostumbrada es a malgastar los fondos de los puntanos.

De San Luis hay dos nominaciones en la categoría televisión, ambas del canal estatal. Curiosamente, entre las 55 nominaciones a las radios del interior, no hay ninguna para la provincia anfitriona. Pero hay una particularidad aún más inexplicable: uno de los programas que están en las ternas, "Chicos en el aire", en el rubro Infantil, nunca se emitió en la grilla oficial de San Luis Más.

El producto, surgido de un taller de comunicación de una escuela privada de la ciudad de San Luis, solo está subido al canal de YouTube de la emisora provincial con una periodicidad de uno por semana. Ya tiene 109 capítulos que promedian unas cien visualizaciones.

El trabajo de los chicos que forman parte del equipo merece el Martín Fierro Federal y todos los premios que se dispongan, pues parece responsable, serio, atildado, entusiasta y profesional, en algunos casos más que otros productos que tiene la emisora con horas de aire y data poco confiable que fueron justamente ignorados por APTRA a la hora de las nominaciones.

Como la desorganización del canal es tal, es imposible que el espectador consiga una grilla ordenada de los programas que se emiten, pero desde que la actual conducción tomó las riendas, los ciclos locales quedaron reducidos a muy pocos, escondidos tras las largas horas que el canal dedica a la programación de Telefe, obtenida tras un negociado que Diego Masci y otros responsables de la comunicación estatal hicieron con empresarios amigos.

En esa política, “Chicos en el aire” fue una víctima más que quedó confinada al streaming, con lo que vio reducida su visibilidad.

¿Por qué, entonces, al Gobierno le convendría que el ciclo gane el premio? La responsable histórica del ciclo es Eliana Altamirano, periodista y docente muy allegada a la gestión oficial, a tal punto que es la locutora de los actos de del Poder Ejecutivo y tiene vínculo laboral con los medios del poggismo.

Pero en realidad, al oficialismo provincial lo que más le interesa es que Emiliano Pascuarelli -el director del canal, periodista ultrapoggista, locutor de escrúpulos anulados-, se alce con la preciada figura del gaucho televisivo. El corpulento trabajador está nominado como “Mejor conductor de noticiero” por su participación en el informativo nocturno en el que presenta noticias con su titubeante estilo.

Que Pascuarelli obtenga el galardón sería visto como un triunfo por los más encumbrados digitadores de la política comunicacional del Gobierno, pero también representaría un problema para la convivencia interna de la emisora, una bomba de tiempo a punto de explotar por el destrato que las autoridades tienen con los empleados.

Como si fuera poco, un veterano conductor de un programa de San Luis Más habría emitido un firme reclamo a las autoridades porque no negociaron su candidatura en lugar de la de Pascuarelli, seguro de que su trayectoria y su llegada a la gente es más pesada que la del siempre bronceado director del canal.

La elección del conductor para ganar la estatuilla en su provincia, en un acto pagado con el dinero de todos los puntanos, sería el broche de alambre de una gestión comunicacional errática, que solo se preocupó en cubrir las espaldas y los millones de los funcionarios más encumbrados, en desmedro de informar las acciones del Gobierno. Ellos estarán contentos, pero habrán abierto una grieta insalvable con los empleados del canal.