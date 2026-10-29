La estética sobre la seguridad: el peligro de “mimetizar” postes en Juana Koslay

La búsqueda de una estética urbana más limpia y armónica suele chocar de frente con las normas más elementales de la seguridad vial. En Juana Koslay, la decisión de pintar los postes de alumbrado ubicados sobre el margen de la avenida Santos Ortiz con tonalidades gris verdoso —el clásico "gris vial"— prioriza el decoro paisajístico por encima de la integridad física de quienes transitan por la zona.

Aunque este tipo de recubrimientos cumple con el propósito de disimular la suciedad, el óxido y reducir la contaminación visual al fundirse con la vegetación circundante, genera un problema de altísima peligrosidad.

El talón de Aquiles de esta intervención radica en el mimetismo. En condiciones de baja visibilidad, ya sea durante la noche, en jornadas de lluvia, con neblina o en entornos densamente arbolados, una estructura de tono oscuro y baja reflectividad se vuelve prácticamente imperceptible para cualquier conductor que sufra un despiste o pierda el control del vehículo.

A diferencia del contraste que ofrecen los postes galvanizados o señalizados en blanco y amarillo, estos colores absorben la luz de los faros en lugar de reflejarla, convirtiendo al mobiliario urbano en un obstáculo invisible que carece, además, de barreras o defensas de contención adecuadas para mitigar un impacto.

Más allá de los marcos normativos, las excepciones vigentes o los vacíos legales que un municipio pueda argumentar para justificar la medida, el trasfondo de esta situación apela directamente al sentido común. Garantizar la seguridad en la vía pública no debería depender de un reglamento técnico, sino de prever las consecuencias reales de cada decisión sobre el terreno.