¿Puso en riesgo el Gobierno a cinco mil chicos en el Ave Fénix?

En una imagen que se viralizó el fin de semana del recital que Desakata2 dio en la fiesta de los Intercolegiales deportivos en el Ave Fénix, se ve a un operario trabajando sobre el techo del anfiteatro, un espacio que hace mucho tiempo no se usa para conciertos. El último fue el de Miranda!, en noviembre del año pasado.

Más allá del peligro que significó para el trabajador estar arriba del techo en pleno recital, algunos productores de espectáculos de la provincia se manifestaron con sorpresa por el regreso de los shows en el espacio de Juana Koslay, sobre todo aquellos que pidieron en varias ocasiones el alquiler del anfiteatro y se encontraron con la respuesta negativa del Gobierno Provincial.

Las remodelaciones que supuestamente deben hacerse sobre el escenario fueron la excusa para los "no" que sistematicamente recibieron los promotores de espectáculos en vivo que tuvieron la posibilidad de organizar conciertos de Abel Pintos, Divididos y La Renga y debieron dejarla pasar ante la imposibilidad de encontrar un lugar adecuado.

No sin ironía, Diego Sosa, el mayor productor de espectáculos de la provincia, hizo un posteo a las pocas horas de ver el recital con el que se cerraron los Intercolegiales. “Qué alegría ver nuevamente en actividad al Anfiteatro del Ave Fénix, un espacio que nos dio tantas alegrías”, empezó el trabajador.

Luego vino el palo: “Durante mucho tiempo este espacio estuvo clausurado, fuera de actividad, por eso celebro que se hayan realizado los trabajos necesarios para volver a ponerlo en valor y que hoy pueda ser utilizado nuevamente”.

Pero cuando uno de sus seguidores le preguntó si estaba seguro de que el Gobierno hizo los arreglos necesarios, Sosa continuó con su ironía y dijo que dudaba que esa situación se hubiera finalmente concretado.

Los conocedores de la situación indican que es imposible que una refacción como las que la Secretaría de Deportes –el organismo que tiene a cargo el complejo Ave Fénix- informó que debían hacerse en el anfiteatro se realizara en tan poco tiempo. Sobre todo porque recibieron información que decía que el expediente para los arreglos había tenido un retraso.

De allí la duda sobre si el escenario estaba realmente habilitado para realizar un recital de las características como el que se vivió el viernes de la semana pasada.