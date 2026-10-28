Las tasas municipales de Quines tendrán en 2027 una suba del 35 por ciento

“En Quines no se pueden subir las tarifas municipales porque los sueldos están por debajo de la canasta básica familiar, no hay recursos, no hay trabajo y hay más de 55% desocupación en el pueblo. Los negocios no trabajan y los comerciantes están mal, por eso nos oponemos a que vuelvan a tocar el bolsillo a los contribuyentes”. Con este rápido análisis el presidente del bloque de concejales justicialistas, Sergio Álvarez, fundamentó el rechazo a la Tarifaria 2027.

La sesión en la que se aprobó la nueva normativa fue en un clima caliente y tensionado. Adela Nasif, Álvarez y Claudio Ortiz Alaniz votaron en contra y como hubo un empate, tuvo que desempatar el titular del cuerpo, Emilio Amaya, que una vez más, les dio la espalda a sus excompañeros de bancada y avaló el proyecto del oficialismo municipal impulsado por la intendenta Antonella Macías.

Los otros ediles que votaron a favor del “golpe al bolsillo”, fueron Julio Godoy, Daniela Astudillo Cejas y Rosa Ruiz

Precisamente, los ediles que responden al Ejecutivo al avalar su postura dijeron que la suba en la tarifaria “se ajusta a los índices inflacionarios”.

Los representantes del justicialismo remarcaron que “no se puede exigir más sacrificios al pueblo si el gobierno municipal no demuestra transparencia y responsabilidad en el manejo del dinero de todos”.

“No se puede gobernar -continuaron- aumentando impuestos cuando no se cumplen las obras presupuestadas y no se respeta una emergencia económica, social y administrativa vigente. Y, no se puede aumentar impuestos cuando los salarios de los empleados municipales están por debajo de la canasta familiar”.