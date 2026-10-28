Los padres de Alisson llevan 200 días en un hospital de Córdoba y piden ayuda

Hace 194 días que un matrimonio de Villa Mercedes está en el hospital Santísima Trinidad de Córdoba a la espera de que Alisson, su pequeña hija de seis meses de vida, se recupere definitivamente de una cardiopatía congénita compleja que le diagnosticaron en su nacimiento. El proceso de recuperación es largo y lento, por lo que a la familia no le queda más opción que pedir ayuda para poder seguir en el acompañamiento de la bebé.

Dos operaciones a corazón abierto (una al mes de vida), tres cateterismos y una traquetomía –cuando tenía tres meses- ya soportó la pequeña Alisson en el sanatorio cordobés, donde fue derivada tras su nacimiento, en la Maternidad de Córdoba.

Cuando le dieron el alta, la nena fue trasladada al Pediátrico de San Luis, informó su mamá Pamela Chávez. Pero apenas llegó a la provincia, Alisson se descompensó y desmejoró notablemente su estado. Como una serie de aparatos necesarios para su recuperación no llegaron, el 27 de septiembre los médicos decidieron trasladarla nuevamente a Córdoba, en avión sanitario.

La nena nació el 13 de abril de este año y desde entonces ha pasado todo el tiempo en el hospital, con sus padres al lado. “Está con hipertensión pulmonar y estenosis pulmonar. El 20 de octubre la operaron nuevamente”, sostuvo, dolida, su madre, quien no ha podido regresar a Mercedes desde el nacimiento de su hija. Tampoco puede trabajar.

La situación se agrava porque el matrimonio tiene otros dos hijos, de 7 y 10 años, que están en Villa Mercedes, al cuidado de una hermana de Chávez. “Tenemos muchos gastos acá y también tengo que ayudar a mis otros hijos allá”, sostuvo la madre, quien dijo que por ahora se mantienen con rifas y sorteos organizados por ellos mismos. Su alias es pelotero94, por si alguien quiere colaborar.

“El 11 de noviembre vamos a cumplir siete meses acá y necesitamos quedarnos más tiempo”, agregó la madre, quien señaló que el pedido de ayuda no es solo económica. A la familia le pidieron 14 dadores de sangre y necesita que las extracciones se hagan en el hospital cordobés.