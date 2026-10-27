La extraña primavera puntana: lluvias, 18 grados de máxima y calefactores a full

El calendario dice primavera, pero la postal es de otoño largo. La provincia amaneció este martes con lluvia, niebla en las sierras, calles mojadas y los vecinos que volvieron a prender estufas y caloventores.

La Red de Estaciones Meteorológicas de la provincia (REM) anticipó para este martes una jornada inestable, con cielo mayormente nublado y precipitaciones de variada intensidad durante la madrugada y la mañana, con mejoramientos temporarios recién hacia la tarde.

Esta mañana la red provincial registraba 13,9 grados en la ciudad de San Luis y 12,3 en Villa Mercedes, con una máxima de 18 grados para la capital puntana. En Potrero de los Funes, la máxima prevista es de apenas 14 grados y mínima de 8, con lluvia intermitente durante toda la mañana.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una “alerta amarilla” por tormentas para el centro y norte de San Luis, con acumulados previstos entre 20 y 40 milímetros, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica.

El dato contrasta con la media histórica de octubre en San Luis capital: 23,7 grados de máxima, 13,1 de mínima y 38 milímetros en todo el mes. Estamos con el agua de un mes en una semana y con 4 a 5 grados menos.

Dónde más llovió

La REM, que actualiza datos cada dos minutos desde 57 estaciones distribuidas en toda la provincia, dejó dos rankings contundentes en los últimos diez días.

Ranking del 13 al 14 de octubre, de 7 a 10 de la mañana:

Aeropuerto de San Luis- 15,2 mm, Donovan- 20 mm, AgroZAL - 21,3 mm, Quines - 20,0 mm, Villa Mercedes - 18,4 mm, Los Coros (Beazley) - 18,2 mm, El Trapiche- 12,5 mm, Desaguadero – 11,8 mm, Estancia Grande – 17,9 mm, La Florida (Dique)- 27, 5 mm, Las Chacras – 17,1 mm, Navia - 17,6 mm, Batavia - 17,4 mm, Potrero de los Funes - 15,9 mm, Las Chacras (Juana Koslay) - 15,5 mm, Zanjitas - 14,9 mm, Paso Grande - 14,3 mm y Villa Reynolds - 13,7 mm.

El lunes 26 el sur volvió a liderar. De acuerdo al informe diario de la REM difundido por el gobierno, las lluvias más importantes fueron: Nueva Galia - 36 mm, Buena Esperanza - 26 mm, Anchorena - 20 mm, Unión - 18 mm y La Angelina - 17 mm.

En otras jornadas del mismo período también se registraron precipitaciones en Paso Grande 46 mm, Villa de Praga 38 mm, El Durazno 27 mm, Aeropuerto San Luis 23 mm, La Punta 22 mm y Potrero de los Funes 18 mm.

¿Por qué esta primavera tan rara?

No es solo una racha. El Servicio Meteorológico Nacional publicó el 30 de septiembre su Pronóstico Climático Trimestral octubre-noviembre-diciembre 2026 y ubicó a San Luis, al centro-sur de Cuyo, Córdoba y La Pampa en la categoría de precipitaciones superiores a lo normal.

Para las temperaturas, el pronóstico prevé mayor probabilidad de que la temperatura media sea inferior a la normal en gran parte de Cuyo. La explicación de fondo es “El Niño”. El fenómeno podría intensificarse durante esta primavera y alcanzar una magnitud excepcional hacia fines de 2026, manteniendo su influencia hasta febrero de 2027. Para San Luis, el trimestre septiembre-octubre-noviembre ya contemplaba precipitaciones entre normales y superiores a lo normal.

Según estadísticas del Servicio Meteorológico, cinco de las diez primaveras más lluviosas registradas en Argentina ocurrieron durante eventos de “El Niño”, y cuatro de las diez primaveras más frías también coincidieron con este fenómeno.

La REM ya había advertido el esquema de esta semana: ascenso leve a 24 grados promedio el lunes 26, pero con baja probabilidad de lluvias hacia la noche, para volver a desmejorar el martes con mínimas de 10 y máximas de 18/19 y viento con ráfagas asociadas a tormentas.

Para los próximos días se esperan mejoramientos temporarios, pero la inestabilidad seguirá hasta fin de mes.