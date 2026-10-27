Alberto tomó a Lula como espejo para hablar del poder y de un plan para San Luis

Cuando le preguntaron qué haría si fuera candidato a gobernador en 2027, Alberto Rodríguez Saá comenzó por Brasil. Eligió un discurso de Lula para explicar qué entiende por un proyecto de gobierno y desde allí volvió a San Luis: recuperar el salario, restablecer la paz social y construir una agenda que combine las necesidades inmediatas con los desafíos tecnológicos y ambientales.



La respuesta fue condicional, sin un anuncio de candidatura. Pero dejó una definición sobre el sentido del poder: “Hay que llegar al gobierno para gobernar”. En su planteo, ganar una elección exige saber qué se quiere transformar y sostener ese compromiso una vez que se ocupa el cargo.



Rodríguez Saá, en una extensa entrevista en FM La Nuestra de Villa Mercedes, destacó que Lula incorporara a su discurso asuntos como el medio ambiente, la inteligencia artificial y el lugar de Brasil en un mundo con distintos centros de poder. Le interesó especialmente la aspiración de desarrollar capacidades propias y participar de las decisiones internacionales. “¿Vos escuchaste algún político argentino hablar así?”, preguntó.



La referencia brasileña también le sirvió para introducir una idea de convivencia política. Según su lectura del discurso, Lula planteó gobernar para todos los brasileños aun frente a las dificultades para construir una unidad nacional. Alberto recogió esa definición y la enlazó con una crítica a los dirigentes que, según sostuvo, alimentan el odio para conseguir respaldo a sus políticas.



Desde allí trazó un paralelo con su propia experiencia provincial. Recordó las políticas vinculadas con internet, robótica, infraestructura y desarrollo, y sostuvo que San Luis debe discutir su lugar frente a los cambios del mundo. “San Luis que no quiere ser periferia, quiere ser un centro”, expresó.



Ese fue el marco que eligió para responder sobre un eventual programa. Lo definió a partir de dos conceptos: justicia, con la justicia social como componente central, y progreso. También lo vinculó con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con la consigna peronista de una patria justa, libre y soberana, adecuada a los desafíos actuales.



En esa agenda ubicó la salud, la educación de calidad, el trabajo, el ambiente, la infraestructura sanitaria, los derechos de las mujeres y las oportunidades para los jóvenes. La inteligencia artificial y la robótica aparecieron integradas a esa discusión, junto con el hambre y el endeudamiento.



Su explicación incluyó una diferencia entre legitimidad y gobernabilidad. Para Rodríguez Saá, la legitimidad se sostiene cuando un gobierno cumple el programa por el que fue elegido. Cuando se aparta de esos objetivos, comienza a buscar acuerdos que le permitan mantenerse y administrar el poder.



“Cuando vos cumplís el programa, la gente te acompaña sin necesidad de ninguna maniobra parlamentaria”, afirmó. La definición estuvo acompañada por cuestionamientos a distintos gobiernos nacionales y a la administración de Claudio Poggi, a la que describió como una coalición sostenida por el reparto de espacios.



También rechazó que un programa se reduzca a una enumeración de obras. Planteó la necesidad de comunicar objetivos concretos y explicar hacia dónde se quiere llevar a la provincia. Mencionó, entre otros ejemplos, ampliar los servicios sanitarios, mejorar la calidad educativa y recuperar el salario docente.



Para la urgencia provincial fijó un plazo: sostuvo que, si su espacio llegara al gobierno, en seis meses podría restablecer la paz social mediante una recuperación del salario real y mostrar el rumbo de una agenda de desarrollo. En los fragmentos aportados no detalló montos, financiamiento ni un cronograma de medidas.



La referencia a Lula atravesó toda esa respuesta. Alberto la utilizó para discutir el propósito de gobernar, la obligación de cumplir lo prometido y la necesidad de pensar a San Luis más allá de la administración cotidiana. Su planteo dejó una exigencia para quien aspire a conducir la provincia: explicar qué quiere hacer con el poder antes de pedirlo.