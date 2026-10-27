Quisieron matar a una vaca y le dejaron un cuchillo clavado en la cabeza

Los vecinos de Donovan, en Juana Koslay, tienen otro motivo de preocupación. A los frecuentes problemas en la escuela y a las fumigaciones que ocasionan un ambiente insoportable y la muerte de animales como pájaros y abejas, ahora les inquieta una escalada de robos en establecimientos rurales.

Este fin de semana, en el campo de Orozco/Abarca mataron y despostaron a dos vacunos. A un tercero lo abandonaron con un cuchillo clavado en la cabeza.

“Una vecina del Pasaje Las Rosas fue la que dio aviso este domingo del daño que hicieron los cuatreros. La Policía se mueve poco para darles seguridad y esclarecer los hechos”, fustigó un allegado a los damnificados.

El campo está cerca del acceso asfaltado a Donovan, próximo al predio del Club El Chorrillo y de la granja que pertenece a un concejal de Juana Koslay.

Este no es el primer caso de abigeato que sufren. Meses atrás les robaron hasta lechones y, tras lo sucedido en domingo, están buscando a otros 10 vacunos que no aparecen.