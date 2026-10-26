El ministro trató de "sinvergüenza" a un correligionario tras unas internas vacías

Urnas vacías. La UCR y unas internas a las que no fue nadie. Solo votaron 3 mil afiliados.

La interna de la UCR del domingo 25 de octubre no cerró nada. Lo voló todo por el aire. Y la prueba está en un chat de WhatsApp a las dos de la mañana.

En el grupo oficial "UCR SL", el propio ganador de la elección, Juan Álvarez Pinto, intendente de Merlo, ministro de Turismo y Cultura y presidente saliente del partido, terminó a los insultos con Fidel Haddad, histórico ex diputado provincial 12 años y referente del sector crítico.

Todo empezó a las 2:10 de la madrugada cuando Haddad, que no participó de la elección por el llamado a abstención de Identidad Radical, escribió: "Cuando mis importantes cuestiones profesionales, familiares, deportivas y recreativas me den tiempo, les iré haciendo algunas consideraciones a Gildo y sus morraleros".

Minutos después, apuntó directo al corazón de la nueva conducción: "¿Cuántos votos tuvo Picco? ¿O es presidente a dedo, sin que nadie lo votara? ¿O será un premio por haber sido el peor presidente de la Convención Provincial? ¿O será porque es el perrito faldero de Gildo?"

La referencia es a José Picco, proclamado nuevo presidente de la UCR San Luis por la Lista 133 Radicales Unidos, la lista de Álvarez Pinto que según su bunker ganó con el 90% de los votos.

La respuesta de Álvarez Pinto llegó a las 2:26 AM, sin filtro y en el grupo oficial: "Nada más amorralado que 12 años de Diputado!! Sinvergüenza!" Haddad le contestó citando su propio mensaje y devolviéndole la chicana: "Es lo que venís haciendo luego de usar el partido para tus doce años de diputado. ¡¡Y parece que vas a seguir con eso !!".

Como si no tuviera problemas con el ministerio, con la intendencia de Merlo y con la interna radical, Alvarez se muestra preocupado por los títulos en El Diario de la República: “¿Qué titular van a sacar mañana en el Diario de la República del Alberto?”, le pregunta.

El contexto: una interna de 14%. El cruce no es solo personal. Es el síntoma de un partido quebrado en dos. Por un lado, un sector que lo único que tiene en común es el cargo en el Gobierno de Poggi. Álvarez Pinto, Picco, Astudillo y los intendentes que festejaron el 90% son todos funcionarios de Terrazas del Portezuelo.

Del otro lado, otro poco que lo único en común es el rechazo a Poggi. Riccardo, Haddad y los históricos que no fueron a votar.

Y en el medio, el dato que voltea el festejo: la abstención ganó por paliza. De 22.200 afiliados habilitados en toda la provincia fueron a votar solo 3 mil, o sea el 14 por ciento.

Identidad Radical había llamado a no votar tras el fallo del juez federal Juan Esteban Maqueda que anuló cuatro resoluciones de la conducción de Álvarez Pinto por modificar la Carta Orgánica sin pasar por la Convención. El llamado funcionó: 6 de cada 7 radicales se quedaron en su casa.

A ese 14% que sí fue a votar, en el interior lo cuestionan con un video. En Quines, una vecina denunció que en la Escuela 50, lugar de votación, punteros de la familia Macías — que gobierna Quines con Antonella como intendenta e hija de Oscar "Paco" Macías — llevaban vecinos a votar a cambio de bolsones de mercadería.

"Los llevan a la Escuela 50, los hacen votar, los llevan a la sede para controlar que hayan votado y les dan su bolsón de mercadería en parte de pago", dice la mujer en el video de 1:12 que ya recorre el norte. Si la denuncia se confirma, es el método de movilización del 14% que hoy festeja "participación histórica".