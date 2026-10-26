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En la última semana de octubre asoma por fin la primavera aunque no termina de asentarse

Ascensos y descensos de las temperaturas, algunas lluvias y la tímida aparición del sol son algunos de los elementos que tendrá el estado del tiempo en el último tramo del décimo mes del año. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Lunes lindo, martes con descenso de la temperatura y lluvias, miércoles con leve ascenso y nublado y jueves con otro ascenso y la salida del sol. Con esos vaivenes en el estado del tiempo la última semana de octubre tendrá, nuevamente, la inestabilidad como elemento repetido.

 

 

Según dijo la Red de Estaciones Meteorológicas, la semana comenzará con buen tiempo y el ascenso de las temperaturas, una mañana algo fresca que irá cediendo por la  tarde, que se espera agradable. El cielo estará nublado con baja probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas aunque si se presentan será por la noche. La mínima será relativamente baja (se anuncian 8 grados) y las máximas rozarán los 22.

 

 

Hasta el viento será variable el primer día hábil de la semana: comenzará con una leve brisa y a medida que avance la jornada tomará fuerza hasta tener ráfagas fuertes.

 

 


Para el martes 27 habrá un leve descenso de las temperaturas máximas y el cielo estará de mayormente a parcialmente nublado. En promedio, se esperan mínimas de 10 y máximas de 19 con el viento leve y de direcciones variables.

 

 

La mitad de la semana estará marcada por el ascenso de la temperatura, aunque el cielo seguirá parcialmente nublado, con mínimas que volverán a un dígito y se instalarán en los 8 grados y máximas en aumento, hasta alcanzar los 23 grados.

 

 

El jueves las estimaciones señalan que habrá buen tiempo, las temperaturas seguirán su ascenso aunque el cielo seguirá nublado.

 

 

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