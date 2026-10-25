Un puntano triunfa como DT de básquet en Bolivia y de paso encontró el amor

Tenía 18 años Juan Ignacio Paez y ya era un entrenador de básquet con las ideas claras, atraído por la parte formativa pero también por la competitiva, dos argumentos del juego que no necesariamente deben ir separadas para el técnico puntano. “Se puede trabajar para ganar y, al mismo tiempo, ayudar a que los jugadores sean mejores”, dice, ahora con 30 años, el entrenador de La Salle, de la Liga Nacional de Bolivia.

Nacido en Córdoba pero formado en todos los aspectos en San Luis, Juan Ignacio es hijo de Marcelo Paez Logioia, una gloria del básquet puntano que brilló con GEPU. Pero siempre intentó hacer su camino propio, por lo que jugó en Sociedad Española, estudió profesorado de Educación Física en el ISEF y en 2023, para salir de su zona de confort, aceptó ser parte del proyecto La Salle.

Cuando empezó a jugar al básquet tenía 13 años y comprendió casi de inmediato lo importante que era el club para su formación. “En Sociedad Española –agrega- no solamente crecí como jugador, sino que también encontré un espacio que me ayudó a formarme profesionalmente”. Todavía recuerda el profesional que el club le otorgó una beca para poder estudiar el profesorado, “algo por lo que siempre voy a estar agradecido”.

Llegó a Cochabamba luego de pasar por el Complejo Deportivo Justiniano Posse y de sentir que había llegado el momento de dar el salto en su carrera. La propuesta era encabezar un proyecto deportivo que lo haría crecer como entrenador y que le haría adaptarse a otra cultura, lejos de su casa y de su familia.

Y de sorpresa llegó el amor. “Encontrarme con Vania fue algo que no esperaba porque llegué a Bolivia por trabajo. Nunca imaginé que en este país, además de una oportunidad profesional, me iba a encontrar al amor de mi vida”, sostiene el deportista, quien el 19 de diciembre se casará en Cochabamba.

Juan y Vania están en pareja desde el 2024 y dicen vivir “una etapa muy linda”, aunque organizar el casamiento tiene sus momentos de estrés. Como si fuera poco, entre los entrenamientos, las planificaciones, los viajes y los partidos, al puntano le queda poco tiempo para los detalles.

“Siempre soñé con formar una familia y hoy siento que encontré a la persona con la que quiero hacerlo. Me ilusiona pensar en nuestro futuro, en los proyectos que tenemos y en todo lo que nos queda por vivir. Además, estando lejos de mi familia, valoro mucho poder construir nuestro propio hogar y estoy muy agradecido con la familia de Vania por cómo me recibieron”, dijo el entrenador, hincha fanático de Boca.

En San Luis dejó a su padre, a su madre Roxana y a su hermana y a su hermano, “una parte fundamental de mi vida que, aunque esté lejos, son el sostén de mi vida”. Y a Alan, un viejo amigo que le dio el basquet (también entrenador) con el que habla todo el tiempo de táctica, pero también de la vida.

Por supuesto que Paez está al tanto de lo que sucede en la básquet puntano, sobre todo para seguir su evolución. “Creo que, en general, el básquet de allá creció en algunos aspectos. Veo un trabajo importante de la Federación para impulsar el desarrollo, aunque ese crecimiento también depende del trabajo con los clubes”, sostuvo.

El análisis es más particular por su cariño a Sociedad Española, un club que “está en condiciones de dar el gran salto pero necesita algunos cambios para ser más competitivo y tener mayor protagonismo en el torneo local”, opinó el entrenador y aclaró que lo hace desde el amor y de sus ganas de verlo crecer para, en parte, cumplir uno de sus sueños: dirigir al club de Colón y Bolívar en algún torneo nacional.

La idea que impulsa el entrenador es la del juego colectivo, con equipos competitivos, de carácter y “que sepan responder ante las dificultades”. Una de las claves que encuentra Juan es el hecho de que los jugadores puedan tomar decisiones individualmente dentro de una estructura de conjunto.

El jefe de equipo encontró en el básquet boliviano un muy buen nivel técnico y táctico, “con jugadores que tienen muchas condiciones y clubes que trabajan para seguir creciendo”. Uno de los desafíos que debería proponerse –según el puntano- es avanzar en la profesionalización de los clubes y de las estructuras federativas.

“En La Salle, desde que asumí, empezamos a trabajar en un proyecto que buscaba incorporar una metodología de trabajo más cercana a la que yo conocía del básquet argentino, con mucha exigencia, organización, formación y competencia”, sostuvo y recordó los buenos resultados que consiguieron en este timpo con las categorías menores, masculina y femenina.

El DT aclaró que el proyecto es un trabajo en equipo con otros dos entrenadores y los dirigentes que permitió reunir a esta altura alrededor de 180 jugadores y jugadoras en todas las categorías. Más allá de los campeonatos, me pone muy contento ver cómo crece el club y cómo cada vez más chicos y chicas tienen la oportunidad de formarse y competir.