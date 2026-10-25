Más gloria para los puntanos: Andrés Villegas también es campeón del mundo

La participación puntana en el Mundial de pelota vasca que se realizó en Buenos Aires sumó una nueva alegría con el triunfo de Andrés Villegas, quien se consagró campeón del mundo en la categoría de Goma trinquete masculino.

El pelotari provincial formó equipo con Sebastián Andreasen, Santiago Andreasen y Guillermo Osorio, bajo las órdenes de Esteban Zarabozo. En la final, el equipo nacional demostró el poderío que había impuesto durante todo el torneo y venció a Francia en dos sets, por 15 a 3 y 15 a 5.

De esa manera, Villegas es el cuarto puntano que sumó un título en el torneo, tras la consagración de Alfredo “Puly” Villegas y Nicolás Berruezo, y el logro que consiguió como DT Gabriel Villegas al mando de la dupla integrada por Román Maldonado y Mateo Billeru.

Los resultados conseguidos por los deportistas provinciales es una demostración de la calidad de jugadores que hay en San Luis y de lo bueno que hubiera sido que el torneo se disputara en la provincia, tal como estaba previsto. Apenas asumió, el gobernador Claudio Poggi suspendió la realización del certamen que tuvo que trasladarse de urgencia a Buenos Aires.