Sueño cumplido: Alfredo Rojas se consagró campeón mundial en Polonia

Alfredo Rojas, en lo más alto del podio, ante los ojos del mundo. Foto: gentileza.

Alfredo Rojas, de La Toma, no solo levanta pesas; desde siempre levantó sueños. Nunca se achicó ante nada y, por más imposibles que se presentaran los desafíos, los enfrentó como una mole que irrumpe ante todas las vicisitudes. Esa actitud lo consagra a diario como un buen tipo, un joven honesto y trabajador. Pero además, como si fuera poco, lo coronó en el plano del deporte: ya se había consagrado en otras oportunidades campeón del mundo y ahora volvió a marcar una huella imborrable al quedarse con el primer puesto en el Campeonato Mundial de Powerlifting GPC (Global Powerlifting Committee), celebrado en el pabellón MOSiR Włókniarz de la ciudad de Pabianice, Polonia.

El Diario había adelantado en noviembre de 2025 que Rojas se preparaba para un nuevo desafío en Polonia. Desde entonces, con un esfuerzo tremendo, se entrenó en el plano físico pero también en lo interno, preparando una mente que nunca se rinde. Y justamente ese sacrificio, sostenido con una fuerza de acero, lo llevó a concretar este reciente y enorme hito.

Alfredo Rojas, un deportista con todas las letras y pesas. Foto: Facebook Alfredo Rojas.

En la cita ecuménica se dio el lujo de registrar una marca de 295 kg, batiendo un récord mundial en la modalidad de sentadilla. Representando a La Toma, a la provincia y al país, bajo el ala del Team Rojas/Ramsés II, se consolidó como un embajador indiscutido de la disciplina.

En su última escala previa ya venía de batir récords continentales con 320 kg en sentadilla y 305 kg en peso muerto, y ahora demostró que su vigor no tiene límites. En lo que refiere a su trayectoria, entre tantísimos encuentros disputados en distintos territorios del país y el mundo, se destacan el subcampeonato mundial en la República Checa (2018), la consagración dorada en Las Vegas, Estados Unidos (2019), el doble título obtenido en Camboriú, Brasil (2025), y estas nuevas medallas doradas con récord mundial en Pabianice.

El escenario de competencia donde Rojas deja su huella en cada ocasión. Foto: Hovhannes Yazichyan.

Durante la reciente competencia, se midió frente a más de 600 atletas de más de 30 países. Su participación abarcó dos torneos oficiales: en primer término compitió en la modalidad de powerlifting completo, donde se consagró campeón mundial y registró marcas claves de 320 kg en sentadilla, 175 kg en banco y 290 kg en peso muerto.

Al día siguiente —con el desgaste físico que ello implica—, compitió en la prueba específica de sentadilla y logró la hazaña de romper el récord mundial al levantar 295 kg.

Ahora, Rojas se reencontrará con el cariño de su gente en La Toma, que ya ha dado muestras incontables de afecto en las redes sociales. Y seguramente su corazón irá en busca de nuevos desafíos, escribiendo sin freno la historia del deporte con sello puntano.