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Termina el domingo

Con protagonismo puntano, se define el Mundial de Pelota Vasca

Los cuatro representantes de la provincia llegaron a las instancias finales del torneo. El viernes 23 se definen dos categorías en la que participan puntanos y el sábado otras dos. 

Por redacción
| Hace 2 horas

El viernes 23 de octubre empezarán a definirse más campeones en el XIII Torneo Mundial de Pelota Vasca y en la lucha están los puntanos que le ponen toda su fuerza, tesón y categoría al seleccionado nacional.

 


La atención de los pelotaris de San Luis estará focalizada en las actuaciones, en diferentes modalidades, de Alfredo “Puly” Villegas, Gabriel Villegas, Andrés Villegas y Nicolás Berruezo.

 


ste viernes, alrededor de las 17:00, “Puly” Villegas en equipo con el bonaerense Facundo Andreasen irá por el título ante España. La finalísima originalmente estaba prevista para el jueves, pero se reprogramó por las condiciones climáticas.  Jeremías Gerez y Camilo Ibarra son los suplentes.

 

 

En Goma Individual Frontón 30 metros, el equipo que conforman entrerriano Fede Fernández (titular) y el puntano Nicolás Berruezo (suplente) definirán este viernes el campeonato ante España.

 

 

En Pelota Goma Trinquete, en semifinales Argentina derrotó de manera contundente a México por 15/10 y 15/0 con una gran labor de Andrés Villegas y el bonaerense Santiago Andreasen. El sábadp definirán el título con España. Son suplentes Guillermo Osorio y Sebastián Andreasen.

 

 

En Pelota Cuero Frontón 36 metros, la escuadra que conduce técnicamente Gabriel Villegas se consagró semifinalista. Para llegar a esta instancia superó, de manera categórica, a Portugal por 15/01 y 15/6. El título se definirá el sábado contra la selección de México.

 

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