“Puly” Villegas y Facundo Andreasen definen el título ante España

El puntano Alfredo “Puly” Villegas y el bonaerense Facundo Andreasen se clasificaron a la final del Campeonato Mundial de Pelota Vasca que se desarrolla en Buenos Aires y Uruguay.



Llegaron a esta instancia en la modalidad Pelota Cuero Trinquete, al vencer en semifinales a Uruguay en dos sets, por 15/12 y 15/8.



Y, ahora tendrán otro difícil escollo, ya que en la finalísima tendrán como rival a España, que tiene en sus filas a Miky Lacoisti e Iñigo Anso.

La escuadra argentina también está conformada por Camilo Ibarra y Jere Cedrés. El técnico es Esteban Sarabozo.

El torneo Mundial no se detiene. Este miércoles a la tarde y en semifinales, Nico Berruezo, que forma equipo con Fede Fernández (titular), pugnarán por la clasificación en Frontón Individual 30 metros.

Por su parte, Gabriel Villegas va por la clasificación en la categoría Cuerto Frontón 36 metros.

Finalmente, en Pelota de Goma, Andrés Villegas integrará el elenco albiceleste que mañana, a las 20:00, define el título ante México.