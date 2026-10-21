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Dos oficiales de la guardia fueron al hospital después de discutir con su jefa

Dicen que los maltratos y las amenazas son frecuentes contra el personal policial que trabaja en el edificio de Tribunales. Además, señalan que cumplen horas de más por obligación

Por redacción
| Hace 5 horas

La discusión que dos oficiales de la Guardia del Poder Judicial tuvieron el martes a la mañana con su jefa en el edificio de Tribunales fue un escalón más en la disputa que la comisaria inspectora que tiene a cargo el organismo mantiene con sus subalternos. Esta vez, la violencia verbal fue tal que los agentes se descompensaron y hubo que llamar a la ambulancia y terminaron internados en el Hospital Ramón Carrillo.

 

 

Uno de los efectivos midió 280 de glucemia y más de 20 de presión; al igual que el otro, que tiene problemas cardíacos y sufrió de palpitaciones luego del intercambio de palabras con su superior.

 

 

 

 

Los tratos que la mujer policía tiene con los agentes de la guardia son de mal modo. Los testigos aseguran que hubo maltratos, faltas de respeto, insultos y amenazas, que se completan con la persecusión que la comisaria hace de manera cotidiana. “El malestar es total”, dijo una fuente policial que pidió no ser identificada.

 

 

El problema es más profundo y se remite también a las horas de descanso que le estarían negando al personal bajo el pretexto de cumplir las cuarentas horas para que puedan cobrar el adicional. La cuestión es que algunos oficiales de la dependencia no están sometidos a ese beneficio e igual tienen que hacer largas custodias.

 

 

Una de las cosas que más molestan a los policías son las discusiones que tienen con los empleados del Poder Judicial por el cierre de la puerta que da a calle Colón, ordenada por la jefa, y por donde los trabajadores tienen que fichar.

 

 

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