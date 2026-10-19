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“¿Y vos qué hiciste?”: Alberto contrapuso sus obras con la gestión provincial

Enumeró autopistas, La Pedrera, infraestructura judicial, escuelas y conectividad hechas en su gestión para cuestionar qué puede mostrar el oficialismo.

Por redacción
| 19 de octubre de 2026

Alberto Rodríguez Saá eligió una escena imaginaria para confrontar su paso por el gobierno con la gestión provincial. Durante el acto de la Lealtad en Villa Mercedes, describió un recorrido en auto en el que un visitante pregunta por las obras que encuentra y termina formulando una pregunta incómoda: quién las hizo.

 

 

En esa enumeración aparecieron las autopistas, La Pedrera, el edificio del Poder Judicial de Villa Mercedes, la Calle Angosta, la pavimentación, las escuelas, las terminales y el wifi. También aludió al Hospital Carrillo.

 

 

El recurso le permitió atribuir a sus gobiernos una parte central de la infraestructura provincial y cuestionar la capacidad del oficialismo para exhibir realizaciones propias. “¿Y vos qué hiciste?”, planteó dentro de ese diálogo figurado. Su respuesta fue tajante: “Nada”.

 

 

Se trató de una valoración política del exmandatario, que no acompañó ese tramo con un relevamiento de la obra pública actual ni una comparación presupuestaria entre administraciones.

 

 

Rodríguez Saá también introdujo críticas sobre el mantenimiento de la infraestructura. Al hablar de las autopistas, mencionó luces que no funcionan y la presencia de baches.

 

 

La defensa de su gestión se integró con otra imagen que atravesó el discurso: la provincia como una casa construida para incluir a sus habitantes. “Como hicimos en San Luis, que ni siquiera teníamos casa y hemos hecho esta casa maravillosa en nuestro gobierno”, sostuvo.

 

 

Con ese balance, buscó convertir las obras de sus mandatos en un argumento para el regreso del peronismo.

 

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