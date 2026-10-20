Las dudas de los vecinos de Merlo por el incendio en las sierras

Un vecino de Merlo difundió un video del fuego en el Filo de los Comechingones y mostró su contradicción por la propagación de las llamas pese a que la tierra está mojada y el verde prevalece en la vegetación. Mientras tanto, el ministerio de Seguridad aseguró que el fuego fue controlado y que los socorristas iniciaron la guardia de cenizas.

Entre la comunidad merlina hay inquietud por una serie de videos que circularon en donde no se hallan explicaciones del inicio del siniestro. “Vale la pena que todos difundamos esto y evitemos que un fuego que ingresa pase a mayores". Con esa frase, Marcos Messineo difundió el video que en las últimas horas recorre los grupos de vecinos de la Costa de los Comechingones.

Messineo filmó desde el llano el fuego que se ve en la cumbre, a la altura entre Los Molles y Cortaderas, más cerca de esa localidad según precisó.

En su relato, lo que más le llama la atención no es solo el fuego, sino el contexto: "La humedad que tenemos en la región en este momento es muy atípica. Está la tierra mojada, las plantas verdes. Estos incendios, más en la altura, no tiene explicación alguna. No hay gente que llegue, ni nada", señala.

Y en el video apunta directamente: "Lo que llama la atención es la ausencia del accionar de personas dedicadas a la extinción de fuegos por parte de la provincia de Córdoba como de la provincia de San Luis".

Por eso pide que ambas provincias trabajen en extinguir lo que califica como "un fuego muy sospechoso. Demasiado sospechoso". Las imágenes que acompañan su denuncia muestran la línea de fuego sobre el filo, de noche, con el humo cubriendo la cumbre.

De acuerdo a los últimos datos que se manejan en la zona, el foco fue advertido ayer lunes cerca de las 19 horas en inmediaciones del cerro La Bolsa y se mantiene bajo monitoreo por lo complejo del acceso en altura. Vecinos de la zona confirmaron que la columna de humo se veía desde distintos puntos del valle.