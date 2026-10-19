Los acomodos de la "pura" Nancy Sosa: influencias y privilegios del poder

Nancy Sosa es de las ministras de paladar negro del poggismo. Ultradefensora del modelo de Avanzar (que, al revés de su nombre, retrocede), al igual que su jefe político, Claudio Poggi, repite como un loro frases hechas que suenan muy pulcras, pero que en los hechos distan de la realidad. Aunque se muestra todo el tiempo como la mujer que vino a cambiar la historia de la seguridad puntana, apenas sirve como una figurita de forma, porque no ha conseguido un solo logro objetivamente reconocible.

Pero algo hay que examinar con sincero reconocimiento: sus conquistas "a dedo". Sabido es que la ministra hace y deshace a su antojo, aun ante la mirada crítica de propios y extraños, pero nada detiene su sed de "casta". Por debajo de la mesa, ante la venda de la sociedad, sella medidas que solo benefician a un puñado minúsculo y sectario: los suyos.

Lo primero es la familia

De acuerdo con una contundente investigación de Canal 9 San Luis, Néstor Omar Sosa, hermano de la ministra de Seguridad, fue pasible de importantes "ayuditas" para nada desperdiciables. Pero para comprender ello, primero es necesario poner en contexto. En el año 2022, una junta médica policial determinó que Sosa no estaba en condiciones de prestar servicio, por lo cual tuvo que dejar la Fuerza provincial. En 2023, se firmó el retiro obligatorio mediante decreto.

Ya con la “enorme bendición” de su hermana, en 2025 percibió un subsidio beneficio del Gobierno por un monto de $3.925.088 para un emprendimiento personal de electricidad en Merlo. Cualquier lector desprevenido podría pensar que se trata de una cuestión de "mérito", más allá del apellido, pero lo que vino después dice todo lo contrario.

Este año, según la Resolución 730, Sosa, quien estaba retirado de la Policía desde 2023, reapareció en la nómina activa de ascensos. La Ley Policial XV-0982-2017 es muy clara al advertir que el ascenso ordinario es siempre al grado inmediato superior, sin excepciones. Pero no hay reglas para el hermanito de Nancy.

Sosa, en el mismo acto administrativo, "metió" dos tramos consecutivos de ascenso: pasó de Cabo a Cabo Primero, y en la misma jugada de Cabo Primero a Sargento. Dos escalones con un solo "empujoncito".

Es decir, el policía retirado volvió a la Fuerza y ascendió dos lugares sin más. Canal 9 San Luis indicó que se comunicaron con el Ministerio para tener algún tipo de respuesta, pero solo obtuvieron "silencio".

¿Nunca más acomodos?

Cuando Claudio Poggi asumió su gobierno, en un forzado discurso habló del "nunca más" para enumerar una serie de supuestas cuestiones que su pulcra e "innovadora" gestión jamás tendría el tupé de concretar.

Pero el mandatario no resiste archivo y todas sus acciones posteriores lo desmienten. "Nunca más al acomodo por encima del mérito. El Estado no es una guarida de amigos. Vamos a recuperar el mérito. No más amiguismos ni acomodos", decía casi a los gritos.

Ahora, alejado de aquel enérgico escenario, acepta con total impunidad los acomodos del poder. Para desempeñarse en el Gobierno hay que tener apellido, no preparación. Para acceder a ascensos como en la Policía, no alcanza con los años de esfuerzo, entrega y vocación; hay que ser "hermano de", "amigo de", "pariente de", "esposo de", como en todos los órdenes de la gestión poggista.

Mientras la inseguridad crece sin freno ante la falta total de ideas, los amigos del poder siguen tejiendo influencias y ocupando sillas para tomar mate a cambio de sueldos para nada despreciables. El pueblo sufre el hambre, el ajuste, la impericia y tiene que hacer un "esfuerzo" esperando un cambio que jamás llega. El único cambio es el retroceso constante de un gobierno mediocre.