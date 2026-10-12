“Miremos al futuro y miremos qué hacemos”: convocatoria al 17 de octubre en Villa Mercedes

“Queremos al Alberto” es la consigna con la que llaman a la militancia peronista a encontrarse en Villa Mercedes este 17 de octubre. La convocatoria propone celebrar el Día de la Lealtad y poner en marcha una discusión sobre el futuro del partido, con el compromiso y la participación de sus militantes.

El encuentro será el sábado, a las 17:30, en el Salón Eventos, ubicado en avenida Presidente Perón esquina Jujuy. La invitación está abierta a todos los militantes peronistas y a la comunidad que quiera sumarse a la celebración.

“Miremos al futuro y miremos qué hacemos” es el llamado que acompaña el anuncio de la próxima reunión partidaria. Una propuesta para que la memoria del 17 de octubre impulse el trabajo político y mantenga vigente la bandera de la justicia social.

Con Alberto como figura central del afiche, la convocatoria apela a la lealtad y al encuentro de la militancia. Villa Mercedes será el lugar para reunirse, reafirmar la identidad peronista y discutir los próximos pasos.