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“Miremos al futuro y miremos qué hacemos”: convocatoria al 17 de octubre en Villa Mercedes

La convocatoria será el sábado 17 de octubre, a las 17:30, en el Salón Eventos, en Av. Perón y Jujuy, de Villa Mercedes.

Por redacción
| Hace 1 hora

“Queremos al Alberto” es la consigna con la que llaman a la militancia peronista a encontrarse en Villa Mercedes este 17 de octubre. La convocatoria propone celebrar el Día de la Lealtad y poner en marcha una discusión sobre el futuro del partido, con el compromiso y la participación de sus militantes.

 

 

El encuentro será el sábado, a las 17:30, en el Salón Eventos, ubicado en avenida Presidente Perón esquina Jujuy. La invitación está abierta a todos los militantes peronistas y a la comunidad que quiera sumarse a la celebración.

 

 

“Miremos al futuro y miremos qué hacemos” es el llamado que acompaña el anuncio de la próxima reunión partidaria. Una propuesta para que la memoria del 17 de octubre impulse el trabajo político y mantenga vigente la bandera de la justicia social.

 

 

Con Alberto como figura central del afiche, la convocatoria apela a la lealtad y al encuentro de la militancia. Villa Mercedes será el lugar para reunirse, reafirmar la identidad peronista y discutir los próximos pasos.

 

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