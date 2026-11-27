El cerebro comunicacional del Gobierno, Diego Masci, volvió a quedar expuesto cuando el relato oficial sobre la inundación de Balde no resistió el contraste con lo que contaban los vecinos. La versión difundida por Agencia San Luis habló de una represa privada y de una respuesta rápida. En el pueblo, mientras tanto, las familias seguían sacando agua de sus casas.

Miguel Páez y la familia Domínguez relataron que el agua había entrado el miércoles por la tarde. El jueves, a las ocho de la mañana, todavía estaban desagotando sus viviendas. A esa hora, el Gobierno insistía en que el caudal provenía de una represa. Los vecinos, que conocen el lugar, sostenían que el agua venía de otro lado.

Poggi, tras el brindis con los legisladores oficialistas y funcionarios, llegó recién a las diez de la mañana del jueves y se quedó unas tres horas. Para entonces, el agua llevaba horas dentro de las casas. La comunicación oficial quiso mostrar rapidez; la cronología mostró otra cosa.

El montaje tampoco logró explicar por qué el caudal bajaba por un cauce que los habitantes de Balde no recordaban haber visto así. El puente ferroviario construido allí entre 1920 y 1930 no demuestra por sí solo el origen de la crecida, pero sí deja en evidencia que había una historia del territorio que la explicación oficial no contempló.

El problema para Masci es que los vecinos no necesitaban un comunicado para saber que el agua ya había llegado. Mientras la comunicación gubernamental armaba su versión, ellos la sacaban de sus casas. Y cuando la realidad desmiente el libreto, el montaje se cae.