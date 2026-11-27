Los cortes provocados por la crecida de los ríos en la Autopista de las Serranías Puntanas pudieron generar entre $190 millones y $317 millones en costos adicionales para el transporte de cargas, según una estimación preliminar. El cálculo contempla únicamente los kilómetros extra recorridos por camiones durante unas 48 horas: no incluye las demoras, las entregas incumplidas ni las pérdidas de otras actividades.

La cifra surge de combinar tres referencias. Un informe del Consejo Federal de Inversiones ubica por encima de los 5.000 vehículos diarios el tránsito entre Villa Mercedes y Mendoza. El mismo estudio estima que los vehículos pesados representan el 26% del tránsito regional: aplicado como aproximación al corredor, serían unos 1.300 camiones por día, o alrededor de 2.600 pasos durante dos jornadas. El informe advierte que ese porcentaje es un promedio regional, no un conteo específico del tramo afectado.

Para calcular el sobrecosto se tomó un desvío hipotético de entre 30 y 50 kilómetros por camión y un costo de referencia de $2.438 por kilómetro, informado para el transporte de cargas en el corredor Mendoza–Buenos Aires en agosto. Así, los vehículos habrían recorrido entre 78.000 y 130.000 kilómetros adicionales. Es una cuenta orientativa: la distancia efectiva de cada desvío y el costo vigente de cada empresa pueden variar.

El período considerado corresponde al corte en el kilómetro 673, detectado durante la madrugada del martes 24 y levantado el jueves 26 por la mañana. Durante la interrupción, los vehículos fueron desviados por caminos alternativos; el miércoles, además, se informaron cortes en otros sectores de la Ruta 7 y en rutas provinciales. Para evitar una cifra inflada, esos tramos no se suman a este cálculo: faltan datos para determinar cuánto tiempo estuvieron cerrados y cuántos vehículos afectaron.

La interrupción también expuso el costo de la falta de información. En Mendoza, donde empresas y operadores buscaban precisiones para organizar sus viajes, la comunicación oficial sobre los cortes fue considerada escasa. En un corredor que conecta la región de Cuyo con el centro y el este del país, no saber con claridad qué tramos están cerrados, cuánto durará la interrupción y por dónde circular obliga a transportistas a tomar decisiones a ciegas.

El nombre provincial del corredor es Autopista de las Serranías Puntanas. La ruta nacional 7 está operada por San Luis y, en abril, la Provincia avanzó en la prórroga de la concesión: el Gobierno informó que el decreto nacional delegó competencias sobre el corredor y habilitó la firma de los contratos correspondientes. La concesión permite explotar la ruta mediante el cobro de peajes.

El cálculo no permite afirmar cuánto perdió cada compañía ni cuánto dejó de producir o vender la economía regional. Sí dimensiona el costo adicional que pudo recaer sobre el transporte pesado en dos días de interrupción, mientras una ruta concesionada y gestionada por la Provincia quedó bloqueada por la crecida.