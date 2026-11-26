La nube tóxica que inundó los campos de Nueva Escocia y mató a casi cincuenta gallinas y gansos e intoxicó a cinco perros que todavía están bajo tratamiento veterinario tenía un coctel de componentes mucho más poderosos y dañinos de lo que se creía en un primer momento. Así lo determinó la minuciosa investigación que una agrupación ambiental hizo sobre lo sucedido el fin de semana.

En principio se creyó que la fumigación cuestionada tenía órganos fosforados –graves de por sí- que cayeron en los campos del departamento Pedernera desde una avioneta que voló a muy baja altura. Pero en realidad los productos que se utilizaron fueron muchos más complejos “y peligrosos para el medio ambiente, para las personas y para los animales”, según dijeron en “Los Peludos”, la Ong que denunció el hecho.

Gracias a la observación de los bidones en las publicaciones de una empresa a la que se le adjudica la fumigación, los ambientalistas encontraron Abamectina –un potente neurotóxico que produce parálisis y ceguera en los animales y daños hepáticos en los humanos-; Controller EH -un disruptor endocrino, cancerígeno que puede producir malformaciones y que es de volatilidad extrema- y Picloram, considerado el agrotóxico más peligroso de la mezcla, de uso prohibido en Entre Ríos y en San Luis porque puede contaminar el agua durante años.

“Los Peludos” advirtió que más allá de la contaminación de los campos, el riego produce peligro de muerte en seres vivos, por lo que llama la atención que aún la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia no se haya pronunciado al respcecto.

En medio de toda la discusión, hay otra voz que se sumó en la semana, a las pocas horas de que las imágenes con la fumigación se hicieran virales. Es la de una empresa que observó que eran sus aviones los que estaban en las publicaciones denunciantes y salió a negar su participación en la fumigación.

Más allá de que la ong no mencionó nombres ni razón social de la fumigadora “todos en Nueva Escocia saben de quiénes se trata”, dijeron y aseguraron que por ahora su participación se limitó a asesorar a los dueños de los campos que fueron afectados por los componentes.

“Estamos ante un caso mucho más amplio porque estos productos afectan a animales, personas y pueden viajar, depende de las condiciones climáticas, muchos kilómetros con su veneno”, dijeron en la agrupación donde además advirtieron que hace mucho tiempo que se usan esos productos en los campos de la zona.

Las fumigación tomó estado judicial por una denuncia que hicieron los dueños de los campos, quienes por ahora prefirieron el anonimato. De la denuncia se desprende que esos propietarios no contraron los servicios de fumigación, que posiblemente haya sido destinado a campos vecinos. La llegada de los agrotóxicos a la granja donde se murieron los animales se pudo deber al descarte de un remanente de la carga de los aviones en el regreso del vuelo o al traslado del viento de las partículas intoxicantes.

En cuanto al estado de salud de los perros que sobrevivieron a la intoxicación, “Los peludos” indicó que al conocer ahora los ingredientes de la fumigación se puede hacer un tratamiento más certero. “Los estaban tratando como si hubieran disco intoxicados por órganos fosforados, por eso no evolucionaban”.

De los cinco caninos afectados, tres Max, Dina y Homero siguen internado porque los tratamientos de este tipo tienen un mínimo de cincos días por lo que se espera que el jueves 26 de noviembre se determine con más precisión si podrán tener una recuperación certera, aunque se necesita Lipofundín, una emulsión que representa la esperanza de vida para los animales.