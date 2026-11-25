En las últimas 24 horas, en la capital puntana se registró un pico máximo de 70,3 milímetros. Foto: archivo.

A instancias del fenómeno climático del Súper Niño, la provincia atravesó instancias marcadas por abundantes precipitaciones en gran parte de su territorio. Según el informe difundido por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) correspondiente a las últimas 24 horas, los mayores acumulados se concentraron en la región capital y zonas serranas, con un pico máximo de 70,3 milímetros registrados en el Aeropuerto de San Luis.

El relevamiento oficial muestra una amplia disparidad geográfica en el comportamiento de las tormentas a lo largo de las 20 estaciones monitoreadas. En el extremo inferior de la tabla, donde prácticamente no se registraron lluvias, figuran Alto Pelado y Anchorena, ambas con 0,0 mm, seguidas por el Aeropuerto Valle del Conlara con apenas 0,5 mm y La Toma, que acumuló 2,0 mm.

Un escalón más arriba, con precipitaciones moderadas que oscilaron entre los 13 y los 28 milímetros, aparecen Villa de Praga (13,4 mm), Fraga (14,0 mm) y Desaguadero (14,3 mm). En esa misma franja intermedia se ubicaron La Cumbre, con 25,1 mm; el Dique La Florida, con 25,8 mm; Donovan, con 26,0 mm; y El Amago, donde cayeron 27,6 mm.

Los registros comenzaron a volverse más intensos en las zonas serranas y del centro provincial, superando la barrera de los 30 milímetros en Paso Grande (34,3 mm), El Trapiche (34,7 mm), Valle de Pancanta (35,7 mm) y Estancia Grande (36,3 mm).

Aún más abundante fue el agua caída en Potrero de los Funes, que alcanzó los 41,7 mm, y en Las Chacras, donde el pluviómetro marcó 44,4 mm. Finalmente, los tres puntos más castigados por el temporal en toda la provincia fueron La Punta, con 51,7 mm; San Luis Rural, con 53,2 mm; y el Aeropuerto San Luis, que lideró el ranking con 70,3 mm.

Cómo seguirá el tiempo en San Luis

Para este miércoles, el organismo provincial anticipa una jornada que se mantendrá inestable, con cielo algo a parcialmente nublado y probabilidad de nuevas precipitaciones de variada intensidad, afectando primero al norte y extendiéndose luego del mediodía hacia la región central. Se esperan temperaturas mínimas de 12°C y máximas de 27°C en promedio, con viento leve a moderado del noreste (12 a 28 km/h) y algunas ráfagas.

Hacia el cierre de la semana, el tiempo tenderá a estabilizarse de forma progresiva con un marcado ascenso térmico y presencia de viento del sector norte. Para el jueves 26 de noviembre se pronostica una jornada ventosa y algo inestable, con cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado, mínimas de 15°C, máximas de 29°C y ráfagas muy fuertes en el noroeste provincial.

El viernes 27, en tanto, continuará el leve ascenso de las marcas térmicas —entre 16°C y 31°C en promedio—, con cielo parcialmente nublado en el norte, mayormente despejado en el resto del territorio y ráfagas fuertes.

Finalmente, el sábado 28 de noviembre llegará el buen tiempo pleno con cielo mayormente despejado y ambiente caluroso, ubicándose las mínimas en 16°C y las máximas en torno a los 33°C, acompañadas por viento norte de leve a regular con ráfagas.