El Gobierno que aseguró estar preparado para el Super Niño enfrenta ahora cortes en la Ruta Nacional 7, la principal conexión vial que atraviesa San Luis. La Policía Caminera informó este miércoles que el agua sobre la calzada y el desborde de ríos obligaron a interrumpir la circulación en tres sectores de la Autopista Serranías Puntanas.

Los cortes afectan el tramo entre los kilómetros 675 y 670, el sector de Kramer —en el ingreso a Villa Reynolds— y el acceso a la Ruta 148 Sur, en el trayecto entre Villa Mercedes y Justo Daract.

Durante la mañana se intensificaron los trabajos para preparar la liberación de la Ruta 7. Sin embargo, no hay una hora confirmada para reabrirla y los equipos continúan monitoreando las tormentas.

También permanecen cortadas las rutas 10 y 1. En la Ruta 8, entre Río Nuevo y Juan Jorba, el agua bajó considerablemente y se puede circular con precaución.

En el resto de las rutas y autopistas la circulación está habilitada, aunque puede haber agua sobre la calzada y fuertes ráfagas de viento. La Policía recomendó respetar las indicaciones del personal y no intentar cruzar sectores anegados.