El anuncio de un homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA desató una ola de indignación de cierto sector de la sociedad. La iniciativa, impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro, fue declarada de interés institucional por la Facultad. Solo el 22 de noviembre, La Nación le dedicó tres notas al tema.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, le pidió a la UBA que impidiera el homenaje y la “aplicación de sanciones que correspondan a sus promotores”, lo que implica una intromisión en la autonomía universitaria.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se manifestó en el mismo sentido y dijo que los hechos podrían incurrir en delitos penales. En un primer momento, desde el Rectorado habían dicho que se respetaría la decisión de la Facultad.

En medio de las presiones públicas, el vicerrector Emiliano Yacobitti anunció que buscaría revertirla en el Consejo Superior. Al escuchar tantos pronunciamientos, corresponde preguntarse cuántas de esas mismas voces se hicieron oír frente a lo ocurrido en la Universidad Nacional de San Luis.

En la UNSL, el docente Leonardo Seguín denunció que Darío Ramírez, profesor responsable de la materia Biología Molecular e Ingeniería Genética, censuró en dos oportunidades un taller sobre el Índice de Abuelidad por considerar que el material era una forma de adoctrinamiento.

Ese índice es una herramienta científica que permitió identificar a nietas y nietos apropiados durante la última dictadura. Enseñarlo es mostrar cómo la genética contribuyó a restituir identidades arrancadas.

Quienes han estado en el despacho de Ramírez cuentan que allí tiene un cuadro de Jorge Rafael Videla y también se lo ha escuchado, en reiteradas ocasiones, expresarse a favor de la dictadura. En las redes sociales tiene numerosas publicaciones negacionistas de los aberrantes crímenes de la dictadura cívico militar.

Entonces, cabe preguntarse: cómo puede ser que ya pasó más de un año desde que se hizo pública la denuncia y todavía no se conoce una respuesta sobre la investigación interna y ¡Ramírez sigue dictando clases! La universidad pública tiene la responsabilidad de enseñar en sus aulas que las apropiaciones de bebés fueron crímenes del terrorismo de Estado probados en la Justicia. Debe dar respuesta cuando un docente denuncia que se le impidió hacerlo. Y debe sancionar a un profesor que impide la transmisión de valores democráticos.

Cabe pedirles a quienes hoy invocan la defensa de la democracia que se pronuncien con el mismo énfasis frente a la denuncia del docente de San Luis. También cabe recordarles a la ministra Pettovello y al señor Álvarez que la universidad pública goza de autonomía. La decisión sobre la realización del Homenaje a Mario Roberto Santucho corresponde a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.