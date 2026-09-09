Prueba PISA: ¿Crisis educativa o crisis de conciencia social?

"Una vez hubo un caso en que una maestra enseñaba el alfabeto. Desarrolló una didáctica. Hizo un cartoncito por cada letra y debajo de cada cartoncito hizo un dibujo que correspondía a la letra. En la letra A, la ilustró con un árbol. (La escuela estaba en un paraje del interior de la provincia de San Luis), un alumno al ver la letra A y el dibujo que la representaba dijo: —¡Maestra, Monte no se escribe con A! La maestra quedó descolocada". (Testimonio de una maestra rural NN).

Es que la Educación está descolocada con la realidad de nuestros alumnos. (Caso real contado por una maestra de nuestro interior provincial).

Debiéramos hacernos la pregunta si es ¿Una Crisis Educativa o una Crisis de Conciencia Social?, lo que estamos presenciando con los últimos datos de la prueba PISA en nuestro país.

Rodolfo Altamirano.

Porque quedarnos con la categoría "educativa" sería tal vez circunscribir un evento crítico solo a un aspecto de la sociedad, mientras que, si decimos una "crisis de conciencia social", estamos mirando un poco más allá de lo educativo, con mayor amplitud al fenómeno, lo cual nos permite visibilizar la multicausalidad que encierra tal crisis: crisis en políticas públicas, proyectos económicos, sociales y geo-culturales, etc., todo ello emergiendo cual sombra sobre el proyecto educativo de toda una nación, provincia y localidad.

Está claro que conviven muchas manifestaciones que van de lo material a lo inmaterial de esta crisis, una puede ser: aulas hacinadas de alumnos. En muchos colegios hay colectivos áulicos de más de 30 alumnos, casi llegando a los 40, lo cual nos hace pensar la necesidad de crear más aulas o escuelas y obviamente la creación de nuevos cargos y horas.

Es necesario reducir los colectivos áulicos. Que los docentes puedan dictar clases en espacios humanos reducidos de tal modo que garantice la atención y la concentración de los alumnos. Y si planteamos creación de nuevos espacios, es necesario pensarlos como amplios, donde los estudiantes no se sientan aprisionados y presionados. ¿Algún pedagogo pensó en este punto existencial?

¡Claro! Esto implica más inversión no solo desde el Estado, sino también desde lo Privado. Y si los pedagogos, "expertos" en Educación no lo expresan claramente, ¿Acaso no están siendo cómplices de un Estado que no desea expandir los espacios educativos y así poder descomprimir la realidad áulica en lo cuantitativo de las matrículas escolares? ¿Por qué no lo denuncian? Después de todo no es para nada pedagógico dictar clase "en un todo amontonado" ¿Cómo poder dar importancia, personalización, mayor atención al estudiante, entre tantos encerrados en un aula con tan escaso espacio?

Por otro lado, otra causa puede ser que el Currículum esté ya de por más caduco. Muchos pedagogos lo han transmitido como por ejemplo Sir Ken Robinson ([https://youtu.be/8kJhsv7kLM0](https://youtu.be/8kJhsv7kLM0)) y Jürgen Klaric ([https://www.youtube.com/watch?v=7fERXOOXAIY](https://www.youtube.com/watch?v=7fERXOOXAIY)) planteando que los sistemas educativos están destruyendo la creatividad y el entusiasmo por el aprendizaje y el conocimiento.

Es claro y urgente renovar el currículum, pasar de una educación de contenidos duros a una educación de contenidos blandos, y desarrollar objetivos que apunten al desarrollo de las emociones como herramientas inteligentes, creativas y transformadoras del individuo y de la sociedad, como también es urgente analizar, evaluar el sistema de evaluación continua, donde pasemos de una valoración positivista a una dimensión humana y natural de las personas que albergan al Sistema Educativo en todo su conjunto y, por último hay que pensar en que no puede un alumno iniciar las clases a las 7:30 hs. Eso es anormal y antinatural. Es un dato no menor y ya comprobado por la Neurociencia, la mirada que se exige sobre el actual sistema educativo debe ser humanizadora y coherente con las estructuras biológicas y psíquicas de los estudiantes, como también de los docentes.

La crisis exige un cambio de rumbo en el Sistema Educativo desde la dimensión material e inmaterial. Es decir, pedagógico y de infraestructura profesional y edilicia.

En una conversación con docentes que por razones obvias no dieron sus nombres, pero me pidieron que expresara sus siguientes testimonios y que son reales, del día a día, en el territorio donde esos "expertos pedagogos, incluso funcionarios del Ministerio de Educación no sienten, porque lo conocen, pero no lo sienten en su piel":

1-Otra causa y que es netamente material, está relacionada con las condiciones laborales y salariales de los docentes. Más allá de la vocación, un docente merece un salario digno y ser valorado por la enorme responsabilidad que implica educar.

2-Muchas veces, ante resultados educativos desfavorables, se responsabiliza al docente, pero también hay que analizar en qué condiciones está enseñando: aulas numerosas, falta de materiales y recursos para afrontar adecuadamente la alfabetización, problemas de infraestructura, desigualdades sociales y salarios que muchas veces no están a la altura de la tarea que realiza.

3-Los resultados de la prueba PISA también deben analizarse teniendo en cuenta la inversión en educación. No podemos exigir mejores resultados si no se garantizan condiciones adecuadas para enseñar y aprender.

4-El Estado debe acompañar con políticas educativas, recursos, infraestructura, formación y una verdadera valorización de la profesión docente. (14 bis. Constitución Nacional)

5-El docente no es una máquina; es un ser humano que también necesita vivir dignamente, capacitarse y contar con las herramientas necesarias para enseñar. Por eso, responsabilizar únicamente al docente por los resultados sería simplificar un problema mucho más profundo y estructural.

6-Si realmente queremos mejorar la educación argentina, (en especial en nuestra provincia de San Luis) se necesita mayor inversión y un compromiso integral con las escuelas, los estudiantes, las familias y, fundamentalmente, con quienes todos los días sostienen la enseñanza dentro de las aulas.

7-Tampoco se trata simplemente de recargar al docente con más horas de trabajo pensando que así se solucionarán los problemas de aprendizaje. Más horas no garantizan, por sí solas, una mejor educación.

8-Hay que mirar la dimensión humana de la tarea docente y comprender las condiciones y el contexto particular de cada escuela, de cada aula y de cada estudiante.

9-Se debe cambiar la currícula y tiene que realizarse una reforma del estatuto docente porque hay situaciones administrativas y de gestión que están muy lejos de la realidad pedagógica, didáctica y salarial.

10-El docente tiene la autoestima "por el suelo". Docentes con antigüedad y los recién iniciados, el sistema no lo deja trabajar en paz y deterioran profundamente la psiquis de muchos educadores.

11-En las escuelas no hay materiales para trabajar, no tenés mapas de San Luis; ¡Una vergüenza! No tenés tizas, ni borradores; lo tiene que comprar el docente.

12-Después está el ausentismo de los niños que no van a la escuela porque en la calle, fuera de la escuela, la gente la está pasando mal.

"Una mamá me dijo que ella no tenía tiempo para enseñarle al niño porque pasaba todo el día en la calle haciendo changas y si ella no trabaja el niño no come": otra realidad.

Se escucha o se leen muchas opiniones en los medios de comunicación y en redes sociales sobre lo que debería hacer la escuela o el docente, pero muchas veces se opina sin conocer verdaderamente lo que sucede dentro de un aula.

Es muy fácil analizar y señalar responsabilidades desde afuera; otra cosa muy distinta es estar todos los días frente a un grupo de estudiantes, conocer sus diferentes realidades, acompañar sus dificultades y tratar de enseñar con los recursos disponibles.

Concluyo y lastimosamente decir que, plasmar estos testimonios que son más valiosos que de los "pedagogos expertos" que están saliendo en los medios a explicar lo inaceptable: La Educación se está transformando en un Crimen de Conciencias.

Rodolfo Altamirano, filósofo y teólogo.

Tilisarao, San Luis