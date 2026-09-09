Sin mamógrafo y con aparatos rotos: vaciamiento en la Maternidad "Dra. Teresita Baigorria"

Las fallas técnicas y la falta de reposición de aparatología crítica en la Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria” generan preocupación en la atención de pacientes. Según trascendió desde distintos sectores, el mamógrafo se encuentra fuera de servicio, una situación que complica los diagnósticos preventivos y deriva en dilaciones con las cirugías programadas.

A esta merma en el servicio de diagnóstico por imágenes se le suma una avería estructural en el laboratorio, donde un equipo químico esencial para las áreas de Neonatología y Ginecología dejó de funcionar.

Para dimensionar el impacto operativo, la atención en una terapia intensiva neonatal requiere resultados inmediatos y precisos que hoy se ven obstaculizados por la burocracia y la inacción oficial.

Ante la falta de respuestas institucionales, las muestras deben ser trasladadas en automóvil particular hasta el ex Policlínico Regional, un circuito que demanda hasta tres horas de demora frente a los minutos que insumiría contar con el dispositivo reparado o repuesto en el mismo establecimiento.

"En el Hospital Pediátrico hay tres aparatos de química encendidos todo el día, pero en la Maternidad hay uno solo y está roto", aseguraron distintas fuentes del área de Salud.

Los testimonios coinciden en que las autoridades provinciales están al tanto de la situación y actúan por omisión, negándose a realizar un gasto que, para las arcas del Ministerio de Salud, representa una cifra menor en comparación con el impacto crítico que produce en la salud de los recién nacidos.

El contraste entre el faltante de insumos y prioridades presupuestarias expone un escenario complejo. Mientras las demandas sanitarias elementales se postergan bajo el argumento de la escasez financiera, los datos revelan que el Ejecutivo provincial sostiene millonarias partidas para la pauta publicitaria y el blindaje mediático de la gestión de Claudio Poggi. "Contenido patrocinado", remarca el diario Clarín en cada publicación del gobierno de San Luis con la infaltable imagen del gobernador.

De acuerdo con proyecciones presupuestarias, el monto asignado a la Dirección General de Comunicación para contratos vinculados a la cobertura de difusión oficial supera de sobremanera los doce mil millones de pesos, evidenciando que los recursos económicos existen, pero se canalizan hacia prioridades ajenas a la emergencia sanitaria que atraviesan los hospitales públicos de la provincia. A esto hay que sumarle, los más de 6 mil millones que es lo presupuestado para el 2027 para el ex Canal 13. En total, cerca de 20 mil solo para este rubro, y, del otro lado de la moneda, la Maternidad no tiene mamógrafo altenativo.

Prioridades son prioridades en la gestión de Poggi.