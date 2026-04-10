Denuncian deshumanización y violencia obstétrica en la Maternidad Teresita Baigorria

La Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria” vuelve a quedar en el centro de la polémica tras registrarse una nueva denuncia por deshumanización y falta de atención adecuada.



En esta oportunidad, el sistema de salud público puntano es cuestionado por un grave caso de violencia obstétrica que damnificó a una paciente con un cuadro crónico de salud, quien manifestó haberse sentido maltratada y despectivamente desplazada por el personal médico.



El episodio ocurrió durante la jornada de hoy, cuando una mujer oriunda de la Villa de Merlo acudió al establecimiento con un turno previamente asignado para ser atendida por la doctora Yanina Úrsula Gaitán, especialista en Obstetricia y Ginecología.



Según el relato de la afectada, la profesional arribó al consultorio con un retraso de dos horas y, lejos de brindar la asistencia requerida, procedió a increpar a la paciente con duros cuestionamientos sobre su lugar de residencia, exigiéndole de manera imperativa que se atendiera en su localidad de origen.



La situación reviste una gravedad particular dado el cuadro clínico de la mujer, quien padece de endometriosis y adenomiosis difusa, trastornos ginecológicos que provocan dolor pélvico intenso y sangrados abundantes.



La paciente explicó que atraviesa un proceso de sangrado vaginal ininterrumpido desde hace dos meses y que su intención era coordinar una intervención quirúrgica solicitada previamente por su médico de cabecera en Merlo.



Ante el pedido, la respuesta de la doctora Gaitán fue un sermón en el que ratificó su negativa a asistirla, ignorando el esfuerzo logístico de la mujer, quien debió viajar kilómetros acompañada por su hija con discapacidad.



Este nuevo conflicto no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una profunda crisis institucional que atraviesa la Maternidad desde hace más de un año. Ya en enero de 2025, diversos usuarios habían expuesto en redes sociales un estado de "abandono generalizado", caracterizado por la escasez de médicos, la postergación indefinida de turnos quirúrgicos y un evidente deterioro en las condiciones edilicias del centro de salud.



La inestabilidad del plantel profesional también ha sido una constante preocupante. Durante febrero del año pasado, se reportó una renuncia masiva de ginecólogos y la salida del único cardiólogo activo, lo que redujo drásticamente la capacidad de respuesta operativa.



A esta precariedad se suman antecedentes de presunta mala praxis, como el caso denunciado en febrero de 2026 por la familia de Priscila Páez, quien sufrió una hemorragia severa tras una cesárea programada y ligadura de trompas.



La acumulación de estas denuncias expone una realidad alarmante para las mujeres y familias que dependen del sistema público de salud. Mientras la dirección del establecimiento y las autoridades sanitarias enfrentan duros cuestionamientos, los pacientes continúan denunciando un sistema que, en lugar de garantizar el derecho a la salud, responde con burocracia, desatención y violencia institucional.