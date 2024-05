Lanzó a su novia embarazada desde un balcón y sigue libre

Darío Reta, el padre de una joven de 25 años, quien fue lanzada por su novio desde un balcón ubicado en el primer piso de una casa de San Luis, está desesperado. No entiende cómo Maximiliano Guzmán, el agresor que intentó matar a su hija y al bebé que llevaba en su vientre, sigue libre. Tampoco comprende por qué el Gobierno y la Justicia abandonaron a la muchacha, quien tiene un grave problema de adicción a las drogas.

La joven está viva porque "Dios es grande", manifestó su padre. "Se dislocó un brazo y tiene lesiones, pero está bien", contó. De hecho, días después del ataque, el viernes pasado, dio a luz a la criatura que esperaba.

El ataque fue hace dos semanas, dijo Reta; no obstante, nada había trascendido hasta el momento porque "la Policía no quería que se supiera". El hombre sostiene que los efectivos no solo pretendían mantener oculta la agresión en sí, sino también evitar que trascienda que "se les escapó" de la Maternidad "Teresita Baigorria".

Según explicó el hombre, por disposición judicial, los policías debían mantenerla vigilada mientras durara su internación para luego ver la posibilidad de iniciar una rehabilitación.

"Pero no hicieron eso. Le sacaron todo de golpe. El paco, los cigarrillos, todo de una vez y así aguantó doce días", relató. La joven debía estar custodiada por un efectivo durante 24 horas y, en un cambio de guardia, consiguió evadir a los agentes y se fue del centro médico.

La agresión por la que terminó internada ocurrió en San Cristóbal 2046, entre calles Rawson y Belgrano. Su pareja, quien también es adicto, la atacó con un caño y la lanzó de un balcón. "Cayó sobre un alambrado y se cortó toda", dijo su padre.

"A él lo demoraron y después lo soltaron", agregó. Señaló que hay una filmación que registró cuando el joven atacó a la madre de su hijo "con un caño de gas".

A pesar de todo, Darío se conforma de momento con que el Estado le brinde ayuda para rehabilitar a su hija. "Acá inauguran cosas y todo es un pantallazo, no gastan la plata en algo que hay que hacer efectivo", comentó en referencia a un centro de rehabilitación para adictos.