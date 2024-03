Los profesionales de la Maternidad reclaman por una recomposición salarial

El panorama no da para más. Los trabajadores de la salud que se desempeñan en la Maternidad Provincial “Doctora Teresita Baigorria” volvieron a realizar este lunes una nueva asamblea para reclamar una recomposición salarial y alertaron por la falta de equipamientos, entre otros.

En la reunión participaron parte de la comisión directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS). Ratificaron que las acciones continuarán este martes y miércoles.

La asamblea, que se hizo en el hall del nosocomio, comenzó a las 9:30 y se extendió por un poco más de una hora, donde participaron médicos, residentes, enfermeros y personal administrativo. También estuvo la secretaria gremial de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), Miriam Porter y parte de la comisión directiva.

Durante el encuentro hubo aplausos de los manifestantes como señal de protesta como ocurrió el jueves pasado, ante la atenta mirada de los pacientes que tenían turno y que debieron esperar hasta que finalizara la asamblea.

La delegada congresista de APTS, Eugenia Cuello, dijo que volvieron a reclamar contra el ajuste que lleva adelante el gobierno de la provincia. “Tuvimos una reunión como habíamos decidido la semana pasada y resolvimos que seguiremos mañana y el miércoles. Participaron muchos profesionales y de otros servicios que se sumaron en esta nueva asamblea”, precisó.

El reclamo principal fue una recomposición salarial para todos los profesionales de la salud en todos los niveles. “Los técnicos tienen un sueldo muy bajo, lo mismo que los residentes que en la asamblea indicaron que están cerca de arreglar. Pero en general los salarios son muy bajos para un profesional”, señaló.

La referente comentó que hace seis meses se les rompió el mamógrafo y que todavía no lo repararon. “Les informamos a la gestión anterior y no lo solucionaron antes de que se fuera. Las nuevas autoridades nos dicen que no hay repuestos y no hay plata. Esta es una maternidad 3-B de alta complejidad donde se realizan los controles anuales a las pacientes y actualmente no se están haciendo porque el equipamiento está deteriorado”, explicó.

Por su parte Porte, indicó que, desde diciembre del año pasado, el personal de salud se ha declarado en asamblea permanente en los distintos hospitales y centros de salud de la provincia. “Comenzamos con el desdoblamiento de sueldos de diciembre y enero y hemos seguido con esta metodología porque no conseguimos la recomposición de los salarios que están congelados desde octubre”, dijo.

La secretaria gremial destacó que la Maternidad tiene un faltante importante de recursos humanos. “En los últimos meses unos cinco profesionales renunciaron porque los sueldos son muy bajos. Ya hay dos profesionales que adelantaron que también dejarán de trabajar entre mayo y junio. La situación es crítica, es baja la tasa de residentes que trabajan en la provincia y los que tenemos, corremos el riesgo que se vayan”, explicó.

