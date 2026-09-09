Calderón cuestionó el uso político de las pruebas PISA y defendió la labor de los docentes

La concejal y formadora de docentes Paulina Calderón cuestionó la manera en que los gobiernos interpretan los resultados de las evaluaciones educativas: celebran los indicadores favorables como propios, pero atribuyen los negativos a las gestiones anteriores. Al analizar las pruebas PISA, sostuvo que el deterioro de los aprendizajes exige discutir las políticas públicas y las condiciones económicas que atraviesan las escuelas.

Calderón contrastó las reacciones frente a esas pruebas con las que despertaron los resultados de Aprender. Señaló que, aunque ambas evaluaciones alcanzan a poblaciones diferentes, los gobiernos provinciales y nacional aprovecharon los indicadores positivos de Aprender para destacar su gestión. En cambio, aseguró que frente a PISA trasladaron las responsabilidades hacia atrás. “Para mí alerta de que no ha habido políticas concretas en estos últimos 3 años”, afirmó.

La docente planteó que las respuestas deben incluir el fortalecimiento de la enseñanza de matemática, inversión en infraestructura y medidas que atiendan las dificultades socioeconómicas de los estudiantes. También reclamó abordar el uso de pantallas en las aulas: según describió, muchas escuelas y docentes establecen reglas con los recursos y criterios que tienen a mano, sin un marco común que oriente esas decisiones.

En ese contexto, rechazó que los resultados se utilicen para responsabilizar a quienes enseñan. “No es culpa del docente”, sostuvo, y remarcó que los problemas educativos tienen múltiples causas. Recordó que durante la pandemia los educadores debieron modificar sus prácticas e incorporar herramientas digitales, un esfuerzo que, según señaló, no tuvo un reconocimiento salarial adicional.

Calderón también cuestionó la eliminación del incentivo docente nacional y describió las dificultades de quienes destinan parte de sus ingresos a fotocopias, materiales y otros recursos escolares. Para la concejal, el debate sobre los aprendizajes debe contemplar esas condiciones de trabajo y el impacto de la situación económica, además de los resultados de las evaluaciones.